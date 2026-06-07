5 летни рецепти с плодове

В следващите редове ви предлагаме 5 свежи и лесни рецепти с първите летни плодове, които носят аромата на юни направо в чинията. Идеални са за брънч, десерт след лека вечеря или просто за настроение. Ето ги и тях:

Бананово-ягодов сладолед без захар

Най-бързият здравословен десерт, който се прави само от предварително замразени плодове, за да стане летен десерт. Не съдържа добавена захар, млечни продукти и се харесва както на деца, така и на възрастни.

За него ще ви трябват:

2 узрели банана, нарязани и замразени предварително;

1 ч. ч. пресни или замразени ягоди;

2 с. л. кокосово мляко (по желание, за кремообразност).

Сложете замразените парчета банан и ягодите в мощен блендер или кухненски робот. Блендирайте на пулсиращ режим, като от време на време спирате, за да оберете сместа от стените. Ако е твърде гъсто, добавете лъжица-две кокосово мляко. След 3-4 минути ще получите копринено гладка текстура, точно като мек сладолед. Сервирайте веднага или прехвърлете във форма и замразете за по-твърда консистенция.

Салата с череши, рукола и козе сирене

Необходими продукти:

2 шепи свежа рукола;

150 г зрели череши, без костилките и нарязани на половинки;

50 г меко козе сирене или фета, натрошено;

1 с. л. печени филирани бадеми;

2 с. л. зехтин;

1 с. л. балсамов оцет;

щипка сол;

черен пипер.

В голяма купа разпределете руколата. Отгоре наредете черешите и натрошеното сирене. Поръсете с филираните бадеми. Смесете зехтина с балсамовия оцет, сол и пипер и полейте салатата точно преди сервиране. Контрастът между пиперливата рукола, сладките череши и соленото сирене е истинска магия.

Източник: 5 рецепти с първите летни плодове