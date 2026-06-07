Б.Т.Р. и "Сигнал" забиват на "Парк Фест", входът е свободен

От 11 до 14 юни парк „Студентски“ ще бъде домакин на единадесетото издание на "Парк Фест", един от най-посещаваните летни фестивали на открито в София. В продължение на четири дни на едно място ще си дадат среща музика, изкуство, спорт и забавления. Входът е свободен.

Началото ще бъде поставено на 11 юни с концерт на рок легендите Б.Т.Р., които за първи път ще се качат на сцената на фестивала. На 12 юни публиката ще посрещне група "Сигнал".

На 13 юни на сцената ще се качи Мона, а финалът на фестивала на 14 юни е поверен на Александър Колев и Филип Донков – едни от най-популярните млади изпълнители у нас.

Сред специалните акценти в програмата е и Антон Котас с група "Перфектното число", в събитието ще се включат още Матей Бешенджиев & Бенд, Елица Узунова, Валентина Ванева, Мария Сантева и други представители на новото поколение български музиканти.

Традиционно "Парк Фест" ще предложи богата безплатна програма с арт и творчески работилници, танцови класове, спортни активности, национален зумба маратон, екологични и благотворителни инициативи, базар на изкуствата и занаятите, както и занимания за деца и семейства.

Една от най-големите атракции отново ще бъде най-големият пътуващ лунапарк в България, който ще посреща посетителите през всички фестивални дни.