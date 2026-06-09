Любовната история на Бианка и Мик Джагър

Има любовни връзки, които остават в историята не защото завършват щастливо, а защото са толкова ярки, драматични и незабравими, че десетилетия по-късно продължават да вълнуват света.

Такава е и любовната история на Бианка Джагър и Мик Джагър – една от най-емблематичните звездни двойки на 70-те години, чийто брак се превръща в символ на блясъка, славата и високата цена на живота под светлините на прожекторите.

Когато младата красавица Бианка Перес-Мора Макиас среща фронтмена на легендарната рок група „Ролинг Стоунс“, никой не подозира, че връзката им ще се превърне в една от най-коментираните знаменити любовни истории на своето време.

Двамата се запознават през 1970 година, а привличането между тях е мигновено.

Бианка впечатлява не само с изключителната си красота, но и със силния си характер, интелигентност и независим дух – качества, които веднага привличат вниманието на музиканта.

Сватбата на десетилетието

Само година по-късно двойката вече е пред олтара.

Сватбата им в Сен Тропе се превръща в едно от най-бляскавите светски събития на десетилетието. Бианка е бременна с първото им дете и се появява в тоалет, който и до днес се смята за една от най-запомнящите се булчински визии в историята на модата. Церемонията събира световни знаменитости, музиканти, артисти и представители на елита, а снимките от този ден обикалят всички списания по света.

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Източник: Tialoto.bg