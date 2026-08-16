Дуа Липа препоръча на феновете си Георги Господинов

Световно известната музикална звезда препоръча на феновете си разговора на Георги Господинов с писателката Сири Хъствет по време на Louisiana Literature.

"Книжният клуб Service95 на Дуа Липа препоръчва разговора ни със Сири Хъствет от Louisiana Literature. Доверете им се и елате!", написа Господинов в профила си във Facebook.

Читателският клуб на Дуа Липа, Service95 Book Club, представя и подкрепя съвременна преводна европейска художествена литература, помагайки на известни международни автори да се включат в дискусиите за масовата поп култура.

Господинов обаче не е първият български автор, който Дуа Липа препоръчва. В началото на годината тя посъветва феновете си да прочетат "Остайница" от Рене Карабаш.

Дуа Липа има албански корени и този факт вероятно прави избора ѝ неслучаен. "Остайница" разказва история, свързана със света на бурнешите или т.нар. "заклети девици" в Албания. Това са жени, които полагат обет и приемат социалната роля на мъже. Подстригват косите си, обличат мъжки дрехи, получават мъжко име и всички обществени права, присъщи на мъжете. Става дума не за физическа, а за социална трансформация - тема, която романът разглежда с психологическа дълбочина и силен художествен език.