Евгени Минчев иронизира "Евровизия": БДЖ в цветовете на дъгата и транссексуални пилоти

Евгени Минчев не пропусна да коментира с типичния си саркастичен стил новината, че Бургас ще бъде домакин на "Евровизия".

Светският хроникьор публикува дълъг и ироничен пост във Facebook, в който превърна бъдещото музикално събитие в повод за поредица от абсурдни предложения.

Още в началото Минчев обявява с характерния си тон: "Бургас - халал да ви е Евровизия!", след което веднага предлага и човек, който според него трябва да заеме водещото място на конкурса - Йоло Денев. "Човек, чул толкова освирквания през живота си, трудно може да бъде смутен от резултатите", шегува се той.

Ето какво още пише той:

Бургас - халал да ви е Евровизия!

Йоло Денев- водещ на конкурса.

Евровизия идва в Бургас и отсега усещам как морето се отдръпва леко, за да направи място на прожекторите.

По повода, БДЖ незабавно да пусне специални купета в цветовете на дъгата а билетът София–Бургас да се вдигне със 75 цента, които да включват доброволно изслушване на песните- кандидатки. Който издържи целия плейлист, получава минерална вода и правото да слезе една гара по-рано. За най-издръжливите може да има и удостоверение, че слухът им не е пострадал при пътуването.

В РСВ /не е Република Северна Варна/, влака задължително да има специално евровизионно меню "Дара от боговете", чиято кулминация да бъде балкански кашкавал пане. На Балканите можем да панираме всичко - сирене, кашкавал, музикални амбиции, а при необходимост и национално самочувствие. Последното, както и отмъщението, се сервира студено.

Летището в Бургас също трябва да бъде подготвено. Предлагам барчетата да са освежени с пайети и брокат а всеки полет да има поне един транссексуален пилот. Между отделните прояви по високоговорителите може да звучи кавър на "Неам нерви" във версия на бургазлията Мустафа Чаушев , в стила на Муслим Магумаев. Предлагам Бургас и морето да обявят мълчалива стачка. Участниците излизат на сцената, отварят уста и петнайсет секунди не се чува нищо. Секунди на национално музикално смирение, които могат да се окажат най-доброто изпълнение за сезона.

За водещ на конкурса спор изобщо не може да има.

Това е Йоло Денев.

Човек, чул толкова освирквания през живота си, трудно може да бъде смутен от резултатите. И понеже голямото събитие изисква голям обществен ентусиазъм, временно трябва да бъде възстановен легендарният български възглас "Всички сме за Пловдив!", но в актуализиран европейски вариант:

"ВСИЧКИ СМЕ ЗА БУРГАС!"

Да го има по гарите, летищата, баничарниците и общинските гишета. Да го пише върху чадърите на плажа. Чайките да могат да изразяват изразяват мнението си върху официалните гости, чрез облекчаване.

Дори аз бих се прежалил да участвам с песен. Както е тръгнало, на конкурса няма да му е за първи път.