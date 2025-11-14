Фен връхлетя Ариана Гранде, охраната го изведе ВИДЕО

Ариана Гранде беше нападната от невъздържан фен, който прескочи преградата и я сграбчи на премиерата "Злосторница: Част втора" („Wicked: For Good“) в Сингапур, а нейната колежка и приятелка Синтия Ериво мигновено скочи да я защити.

Всичко се случи в четвъртък, докато Ариана, Синтия, Мишел Йео и Джеф Голдблум вървяха хванати за ръце и поздравяваха феновете по жълтия килим в Universal Studios Singapore.

Във видеото се вижда как Ариана поздравява фен, когато изведнъж мъж от другата страна прескача преградата и се втурва право към нея — хвърля ръка около рамената ѝ и започва да подскача с широка усмивка.

Ариана и Мишел изглеждат шокирани, но Синтия не губи нито секунда — застава между тях, хваща мъжа за раменете и буквално го измества от Ариана. Тогава охраната се намесва и отстранява мъжа, докато Синтия и Мишел успокояват Ариана.

Когато охранителите го изнасят, тълпата го посреща с бурни освирквания. Смята се, че мъжът е известен с подобни изпълнения — предполага се, че това е онлайн личността „Pyjama Man“, който редовно публикува клипове в TikTok как нахлува при изпълнители на сцена или се прави на шут на публични места, пише TMZ.

Останалата част от вечерта минава без проблеми, но определнo това бе стресиращ старт за Ариана.