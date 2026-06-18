Пейката на Тейлър Суифт от мач в НБА беше продадена за 7000 долара

Столът, на който Тейлър Суифт седеше на полуфиналите на плейофите на НБА, беше продаден за 7000 долара.

Кливланд Кавалиърс и Ню Йорк Никс продадоха на търг местата на първия ред от третия и четвъртия мач от финалите на Източната конференция, които бяха заети от известни личности, включително Тейлър Суифт, Травис Келси, Тимоти Шаламе, Кайли Дженър, Бен Стилър и Machine Gun Kelly. Столът на Суифт беше продаден на най-висока цена.

Крайни цени за всеки продаден стол:

Тейлър Суифт — 7000 долара.

Кайли Дженър — 1505 долара.

Травис Келси — 1405 долара.

Тимоти Шаламе — 1202 долара.

Бен Стилър — 732 долара.

Machine Gun Kelly (Колсън Бейкър) — 635 долара.