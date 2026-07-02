BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 31

Бъди LIVE с Dnes.bg: Спечели двоен билет за Aniventure Comic Con

Фестивалът е на 11 и 12 юни

02.07.2026 | 09:00 ч. 2
Бъди LIVE с Dnes.bg: Спечели двоен билет за Aniventure Comic Con

Въпрос: 1 / 1

Кой актьор от „Властелинът на пръстените“ ще бъде специален гост на Aniventure Comic Con 2026?

На 11 и 12 юли Aniventure Comic Con 2026 отново ще превърне София в център на поп културата, събирайки на едно място кино, сериали, аниме, манга, комикси, гейминг, косплей, музика, изкуство и развлечения за цялото семейство.

Организаторите и Dnes.bg ще дадат възможност на един от вас да спечели два билета за двата дни на фестивала. За да участвате трябва да отговорите на въпроса и да се регистрирате за играта.

Отговори ще се приемат до 23:55 на 6 юли.

Победителят ще бъде изтеглен на 7 юли на томболен принцип сред всички регистрирани.

Общите условия на играта вижте тук.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Aniventure Comic Con
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem