Bloomberg TV Bulgaria и Bulgaria ON AIR излъчват церемонията Real Estate Awards 2026

Церемонията по връчването на Real Estate Awards 2026 ще достигне до телевизионната аудитория с две специални излъчвания. На 6 юли от 19:45 ч. Bloomberg TV Bulgaria ще покаже най-интересните моменти от събитието, а на 10 юли от 20:30 ч. церемонията ще бъде излъчена и по Bulgaria ON AIR. Изданието по Bloomberg TV Bulgaria ще има повторение на 7 юли от 09:30 ч.

Организирани от Imoti.net – първият сайт за недвижими имоти в България, и Investor Media Pro с подкрепата на Investor Media Group, Real Estate Awards вече 11 години отличават добрите практики, успешните проекти и професионалните постижения в сектора на недвижимите имоти.

Телевизионните издания ще покажат най-вълнуващите моменти от церемонията, връчването на отличията, победителите във всички категории и атмосферата на събитието, което събра представители на водещи агенции за недвижими имоти, строителни компании, инвеститори, финансови институции и експерти от сектора.

Тазгодишното издание на конкурса премина при засилен интерес с близо 60 кандидатури и над 1800 гласа в наградите на публиката. За първи път беше връчено отличие в категорията „Видеопредставяне на брокер, агенция или имот“, което отразява нарастващото значение на видеосъдържанието и дигиталната комуникация в сектора.

Зрителите ще могат да видят кои компании, проекти и професионалисти заслужиха отличията на журито, както и специалните награди, връчени за принос към развитието на пазара на недвижими имоти в България.

График на излъчванията:

Bloomberg TV Bulgaria – 6 юли, 19:45 ч., с повторение на 7 юли от 09:30 ч.

Bulgaria ON AIR – 10 юли, 20:30 ч.