Метеоролози вещаят сурова зима за Европа тази година

Според ранните прогнози на Severe Weather Europe, Европа може да преживее тежка зима, с ниски температури и обилни снеговалежи. Дългосрочните прогнози показват отслабващ полярен вихър поради Ел Ниньо, стратосферни ветрове и свиващ се арктически морски лед. Очаква се и трите елемента да повлияят на метеорологичните условия в Съединените щати, Канада и Европа.

И трите явления могат да повлияят на полярния вихър, улеснявайки циркулацията на студен въздух на юг. По-слабият или нарушен полярен вихър обаче не гарантира студ и сняг за всички, но увеличава възможността арктическият въздух да напусне полярните региони и да достигне средните географски ширини, обясняват от Severe Weather Europe.

Какво е полярният вихър?

С прости думи, полярният вихър е наименование за зимната циркулация на въздуха над Северното (и Южното) полукълбо. Той е като въртяща се стена над полярните региони, издигаща се от повърхността в стратосферата (над 50 км височина), задържайки студения полярен въздух вътре.

Полярният вихър е разделен на два слоя: стратосферата (на по-висока надморска височина) и тропосферата (на по-ниска надморска височина). Тези два слоя са свързани, но често се държат различно.

Стабилният полярен вихър действа като бариера, блокирайки най-студения въздух на Северния полюс, което означава по-мека зима за Съединените щати и Европа. Когато полярният вихър е нарушен или се срути, тези "полярни стени" се разпадат, позволявайки на студения арктически въздух да тече на юг към средните географски ширини. Това може да се усили, ако полярният вихър е силен, преди да се срути.

Три фактора биха могли да доведат до отслабване на полярния вихър през зимата на 2026-2027 г.: силно Ел Ниньо, аномалии на стратосферния вятър и загуба на голямо количество арктически лед.

Ел Ниньо

Първият фактор е ENSO, съкращение от "Южно трептене на Ел Ниньо". Това е регион от екваториалния Тихи океан, който преминава между топли и студени фази. Обикновено има смяна на фазата на всеки 1-3 години, но някои събития могат да продължат няколко години. В момента е в ход много силна топла фаза на Ел Ниньо, която все още се развива, но потенциално е една от най-силните от десетилетия. Прогнозира се, че температурите на океана за късна есен и ранна зима ще се повишат с повече от 4 градуса над нормалните, което ще отбележи събитието "Супер Ел Ниньо".

Супер Ел Ниньо обикновено води до по-екстремни промени във времето, усилвайки нормалните сезонни промени. Това може да доведе до масивни наводнения, тежки суши и значителни промени в траекториите на системата за налягане, които могат да засегнат цялата планета, особено през зимния сезон.

В исторически план, засегната от Ел Ниньо зима има голяма вероятност да предизвика стратосферно затопляне. То е причинявало такива събития в миналото, както и в по-скорошни зими. Стратосферното затопляне може да отслаби или дори да дестабилизира полярния вихър, особено през декември и януари.

Стратосферен вятър

Точно както в района на Ел Ниньо, има и част от атмосферата, която се редува между положителна и отрицателна фаза. Но вместо за температури, тук става въпрос за посоката на вятъра. Това се нарича квази-двугодишно трептене или QBO.

QBO е редовна вариация на ветровете в тропическата стратосфера, които променят посоката си от изток на запад. Силните ветрове в стратосферата се движат в пояс около планетата, на екватора. И приблизително на всеки 17 месеца тези ветрове напълно променят посоката си. Тъй като се променя редовно, QBO е наречено "сърцето на атмосферата".

Ежедневен анализ на радиосондите на НАСА показва и посоката на вятъра в стратосферата над тропиците. Това разкрива западни ветрове около 22-30 км надморска височина, потвърждавайки, че западната фаза на QBO е активна в момента. Тя е в ранните си етапи и ще продължи да се засилва и стабилизира около 24 км надморска височина с наближаването на зимата.

Има няколко причини, поради които QBO е важно за зимното време. Една от тях е, че оказва влияние върху полярния вихър. Западният QBO обикновено помага Полярният вихър да остане по-силен и стабилен, като отклонява енергията на планетарните вълни далеч от полюса. Но по време на силно Ел Ниньо този стабилизиращ ефект може да бъде намален, тъй като Ел Ниньо може да усили енергията на атмосферните вълни от Тихия океан в полярната стратосфера.

Ел Ниньо може значително да отслаби Полярния вихър, но времето зависи от QBO: източната фаза е по-благоприятна през януари, докато западната фаза става по-благоприятна през февруари.

Арктически лед

Третият фактор на въздействие за зимата на 2026-2027 г. е разширяването на морския лед над полярните региони. Северният леден щит играе важна роля в моделите на налягане, енергийния баланс и планетарните вълни, така че е пряко свързан със зимния полярен вихър точно над него. В скорошно проучване беше установено, че два региона играят важна роля в интензивността на полярния вихър през зимата: Баренцово и Карско море (BKS) и Охотско море (SOK).

Загубата на лед в региона Баренцово/Карско море създава по-слаб полярен вихър, докато загубата на лед в Охотско море причинява по-силен полярен вихър. Това е така, защото всеки регион има различно въздействие върху планетарните вълни и освобождаването на енергия в стратосферата. Последните наблюдения показват безледени региони в Баренцов и Кара морета и наднормено количество морски лед в Охотския регион.

Все още не сме в основния период на топене, но това е учебникарска ситуация за появата на по-слаб полярен вихър през зимата на 2026-2027 г. А прогнозата на ECMWF за тази есен показва рязко топене на леда в голяма част от Арктика, включително района на Баренцов/Карски морета. Срив на полярния вихър обикновено се случва след бързо затопляне на стратосферата. Когато ефектите достигнат долната атмосфера, налягането над полярните региони се увеличава и студеният въздух потъва на юг. Подобен епизод се случи в края на януари 2026 г., когато студеният въздух достигна Северна и Централна Европа.