В кадър: Европол разби мрежа в България и Сърбия за трафик на мигранти

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Престъпна мрежа, превеждала мигранти по Балканския маршрут, е разбита при международна операция под координацията на Европол. В Сърбия са задържани петима души, включително двама полицейски служители, а в акцията са участвали и българските правоохранителни органи, съобщиха от европейската полицейска агенция.

Разследващите подозират групата, че между януари и юли 2026 г. е организирала трафика на голям брой мигранти през България и Сърбия към държави в Западна Европа.

При претърсвания на пет адреса властите са иззели три автомобила, използвани за превозването на мигранти, оръжия и боеприпаси, радиостанция, мобилни устройства, 5700 евро и 40 000 сръбски динара.

От Турция към Западна Европа

По данни на Европол престъпната схема е действала от 2025 г. и е превеждала мигранти от Турция през България и Сърбия. Сред тях преобладавали граждани на Афганистан, а основните участници в мрежата били сърби от град Пирот.

Мигрантите били транспортирани през България до района на зелената граница със Сърбия. Оттам продължавали пеша до предварително зададени координати, където ги поемали други членове на групата.

За преминаването през сръбска територия всеки мигрант плащал около 1300 евро. Част от сумите били превеждани чрез "Хавала" - неформална система за разплащане, при която парите се предават чрез посредници, без да преминават директно през банки.

Български разследващи се включили в операцията

Акцията е проведена в рамките на регионална оперативна група на Европол, създадена през 2023 г. Четирима български разследващи служители са били изпратени в Сърбия с подкрепата на агенцията.

Експерт на Европол също е подпомагал сръбските власти на място, като е извършвал проверки в базите данни на организацията.

В операцията са се включили Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" в България и сръбската Служба за борба с организираната престъпност.