Брутална градушка колкото човешка длан удари Франция ВИДЕО/СНИМКИ

Силни бури удариха департамента Ардеш в югоизточна Франция в сряда, оставяйки след себе си значителни щети. Изображения, публикувани в социалните медии, показват силата на явлението, което дойде в края на период на екстремни горещини, съобщава Le Figaro. Парчета градушка, големи почти колкото човешка длан, счупиха предните стъкла на автомобили и покриха улиците в бяло в средата на юли.

Департаментът Ардеш беше сериозно засегнат от буря с рядка интензивност, която удари района около градовете Обена, Вал-ле-Бен и Лалевад-д'Ардеш следобед, причинявайки значителни материални щети. Във видеоклипове, широко споделяни в социалните медии, градушки с диаметър няколко сантиметра се разбиват на земята, покривайки улици за минути и повреждайки множество превозни средства.

Някои кадри показват шофьори, принудени да спрат поради силата на ударите, докато пешеходците търсят къде да се скрият.

Според няколко свидетелства, публикувани в социалните медии, някои парчета градушка са достигнали диаметър между 5 и 7 сантиметра. Падането им е причинило щети на множество автомобили, включително напукани или счупени предни стъкла, но също така са навредили на растителността и са повредили няколко сгради.

Изправен пред мащаба на щетите, кметът на Обена, Жан-Ромен Рибейр, заяви пред пресата, че това е "феномен с изключителна жестокост".

Щети по реколтата

Засегнати лозя, откъснати покриви и катастрофирали автомобили: регионът Ардеш тепърва ще оценява щетите, причинени от силната градушка.

Спешните служби съобщиха прид AFP, че са реагирали на около 100 инцидента, главно поради наводнения в районите на Обена и Вал-ле-Бен. В Обена стотици превозни средства са били повредени, имало е паднали покриви и керемиди, а множество прозорци са били счупени.

"На този етап е твърде рано да се направи окончателна оценка", добавя се в изявлението. "Знаем обаче, че множество домове, фирми, ферми и няколко обществени съоръжения са повредени."

"On vient de prendre des boules de pétanque sur la tête" : les images impressionnantes d'un déluge de grêle qui s'abat sur l'Ardèche !#grêle #Ardèche pic.twitter.com/dTwZ1HTFqm — ICI (@ici_officiel) July 16, 2026

INTEMPÉRIES : Des grêlons géants ont été observés ces dernières heures en Ardèche lors d'un violent orage. Des "boules de pétanque", affirment les témoins. Les dégâts sont "considérables" sur des centaines de voitures et de nombreux bâtiments. La commune d’Aubenas a été… pic.twitter.com/BuKexl7vTb — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 16, 2026

Според префектурата близо 600 домове са останали без ток, след като линиите също са били повредени.

"Това е голям удар за лозарите", оплака се Людовик Валбаум, генерален секретар на Независимите лозари на Франция, базирани в региона Ардеш, потърсен по телефона.

Pour casser un pare-brise faut y aller t'imagine sur la tête les dégâts que ça peut faire 😱 pic.twitter.com/Mqe9vpITOt — 𝑆𝑜𝑛𝑖@ 🐦🇨🇭🇮🇹🇫🇷 (@MissDesse2) July 15, 2026

Според него бурята е била "изключително силна и е имала значителни последици", а загубите могат да варират от 30 до 80% в зависимост от засегнатите лозя, "в момент, в който се е очаквала много добра реколта".

"Точна оценка на щетите ще бъде извършена през следващите часове и дни", добави той.

Земеделската камара на Ардеш публикува на уебсайта си формуляр, който позволява на земеделските производители да докладват за загуби, причинени след градушката.