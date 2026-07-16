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34-годишен е задържан за домашно насилие в Свищов

Скандал между двойка прераснал във физическа саморазправа

16.07.2026 | 14:36 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Служители на Районното управление в Свищов задържаха 34-годишен мъж от село Совата за домашно насилие, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Сигналът е подаден снощи за побой в жилище в село Хаджидимитрово. Пристигналите на място полицаи установили, че между 34-годишна жена, която живее на адреса, и мъжа, с когото съжителства на семейни начала, е възникнал скандал, прераснал във физическа саморазправа.

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След намесата на полицията мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня, че на 14 юли служители на Районното управление в Горна Оряховица задържаха 41-годишен мъж за домашно насилие.

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