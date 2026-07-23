Жертвите на земетресенията във Венецуела достигнаха 5398

Броят на загиналите при двете земетресения, които разтърсиха Венецуела миналия месец, достигна 5398 души, показват последните данни на властите.

Трусовете от 24 юни бяха с магнитуд 7,2 и 7,5 и причиниха сериозни разрушения. Стотици сгради бяха сринати, като най-тежко пострада северният крайбрежен щат Ла Гуайра.

Председателят на законодателната власт Хорхе Родригес съобщи в ежедневния бюлетин, че жертвите вече са 5398 - с 52 повече спрямо предходния ден. Официалният брой на ранените остава непроменен - 16 740 души, предаде AFP.

Властите в Каракас все още не са обявили колко души са в неизвестност. Според оценки на няколко национални и международни организации обаче хиляди хора може все още да се водят изчезнали.

Продължават опитите да бъдат открити близки, чиито останки може да се намират под огромните купчини отломки. Месец след бедствието обаче операциите постепенно се пренасочват към предоставяне на хуманитарна помощ и възстановяване на засегнатите райони.

Временният президент Делси Родригес обеща до края на годината да бъдат осигурени 4000 жилища за останалите без дом. Сред нуждаещите се са около 23 000 души, които в момента нямат подслон. Поставена е и цел до 2027 г. да бъдат построени общо 10 000 жилища за пострадалите от земетресенията.

Международният валутен фонд отпусна около 346 милиона долара от резервите на Венецуела за финансиране на възстановителните дейности.

Еднокамарната Национална асамблея също одобри законодателни промени, с които трябва да бъде ускорено изграждането на жилищни комплекси в рамките на възстановяването.

През месеца след двете силни земетресения в страната са регистрирани още 1405 вторични труса, пише БГНЕС.