Петър Янков: Жегата у нас ще се задържи дълго, валежи - след 18 август

Горещото време в България ще се задържи доста дълго, като захлаждане и превалявания може да се очакват едва през втората половина на месеца. Това заяви синоптикът Петър Янков в предаването "България сутрин".

Жълт код за опасни жеги е в сила за по-голямата част от страната днес. Предупреждението на Националния институт по метеорология и хидрология е за 22 области.

"Горещото време ще продължава да държи България в хватка. А какво означава това? Температури над 33 градуса. Това се приема за условна граница. При подобни стойности на термометрите се ограничават полети – както военни, така и граждански", обясни Янков за Bulgaria ON AIR.

Синоптикът уточни, че предстоящите почивни дни ще бъдат изключително благоприятни за почивка и на море, и на планина.

Горещини не се очакват, освен на места като Сандански, където температурите може да достигнат до около 40 градуса – но за кратко.

Температурите на водата по Черноморието ще бъдат между 24 и 26 градуса. Малко по-топла ще бъде по крайбрежието на Гърция и Турция – 26-27 градуса.

В планините ще бъде подходящо за разходки и преходи. Ще има свеж полъх, но по височините ще духа силен вятър. В тази връзка Янков припомни, че в подобни условия кожата изгаря бързо.

Следващата седмица топлата вълна от Западна Европа ще се измести към централната и източната част на континента, а температурите там постепенно ще се понижават.

Превалявания със захлаждания и по-съществени валежи при нас обаче ще има през втората половина на август – в периода след 18-22 август. Дотогава в страната, а и в региона, ще се задържи горещото време.

Има обаче и една добра новина – ще духа вятър, който ще облекчи усещането за жега.

"Вятър винаги има. Вятърът на промяната вее много сериозно в България", подчерта синоптикът.