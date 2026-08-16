3-те редки космически събития преди декември 2026-а и как те ще повлияят на зодиите?

Пълното слънчевото затъмнение от 12 август може би беше най-чаканото, но не и единственеото значимо астрономическо събитие, което може да повлияе на зодиакалния ви знак през последните месеци на годината.

Останалата част от 2026 г. се отклонява от моделите на първата половина на годината. Три основни небесни промени, случващи се между сега и декември, са готови да реорганизират вашата траектория, установявайки основа, която ще повлияе на следващите няколко години от живота ви.

А ето и кои са тези 3 глобални космически промени, които ще се отразят на всички нас по различни начини:

1. Лунното затъмнение в Риби (27 август)

Това затъмнение слага окончателен край на емоционален разказ, който се развива през цялата година. Ситуации или вътрешни динамики, които са изчерпали своя ход, вече не могат да бъдат поддържани. С разпадането на тези стари структури те незабавно освобождават място за автентично ново начало.

2. Ретроградна Венера в Скорпион (Начало на 3 октомври)

Важен повратен момент за взаимоотношенията, интимността и личната ценностна система. Минали връзки изплуват отново за истинско разрешаване, фундаменталните връзки се задълбочават и динамиката, достигнала естествения си край, най-накрая разкрива своите истини.

3. Ретрограден Меркурий в Скорпион (Начало на 24 октомври)

Подземните истини излизат наяве. Дискусиите, които сте отлагали, се превръщат в точните разговори, които променят цялостната ви посока, внасяйки рязка яснота в оставащите несигурности.

Това, което се разгръща през следващите четири месеца, действа като основна точка на поврат за останалата част от десетилетието.

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