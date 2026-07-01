Лайвли иска Балдони да ѝ плати $8 милиона за съдебни разходи

Блейк Лайвли е поискала 8 млн. долара за адвокатски хонорари и разходи, които по думите ѝ са резултат от съдебната ѝ битка срещу Джъстин Балдони и неговото студио Wayfarer Studios.

Сумата трябва да покрие правните разходи, които Лайвли е направила между януари и юни 2025 г. в спора със своя режисьор и екранен партньор от филма "Никога повече" ("It Ends With Us") от 2024 година. Искането включва и петиция за обезщетение, която все още е била висяща, когато делото "Лайвли срещу Балдони" е било уредено през май 2026 година.

Сблъсъкът след обвиненията в сексуален тормоз

През януари 2025 г. Балдони заведе насрещен иск за 400 млн. долара срещу Лайвли и съпруга ѝ Райън Рейнолдс за гражданско изнудване, клевета и нарушаване на личното пространство. Това се случи, след като месец по-рано актрисата подаде първоначална жалба за сексуален тормоз.

Искът на Балдони за клевета беше отхвърлен през юни 2025 година.

След като Лайвли и Балдони уредиха съдебния си спор в началото на май, федерален съдия постанови този юни, че актрисата има право на възстановяване на адвокатски хонорари и разходи, произтекли от правната ѝ битка срещу насрещния иск на Балдони.

Сега Блейк е представила подробна разбивка на сумата от 8 035 040 долара, която твърди, че е похарчила в защита срещу иска му.

Какво точно иска Лайвли?

"Лайвли с уважение моли Съда да ѝ присъди разумни адвокатски хонорари в размер на 7 495 526,87 долара и разходи в размер на 539 514,01 долара", се казва в писмо от правния екип на актрисата, изпратено на 30 юни.

В 15-страничен правен меморандум адвокатите на Лайвли критикуват Балдони и Wayfarer Studios за "тактики на съдебна война на изтощение, целящи да изчерпат ресурсите на Лайвли".

Адвокатите ѝ Майкъл Готлиб и Есра Хъдсън описват и "почти ежедневната медийна кампания" на Балдони и екипа му в подкрепа на техния, по думите им, "фалшив иск". Те посочват още мащабни и нерелевантни искания за събиране на доказателства, възпрепятстване на процеса по предоставяне на доказателства срещу тях и свързани трети страни, както и действия, които според защитата са принудили Лайвли често да търси намеса от съда, за да бъдат ограничени злоупотребите с процесуални документи.

"Това не е било замислено да бъде спечелено в съда"

В меморандума насрещният иск на Балдони е описан и като опит да бъде опетнена репутацията на актрисата.

"Тази груба злоупотреба с правната система не е била замислена, за да бъде спечелена в съда. Целта ѝ е била да се отмъсти на Лайвли, като тя бъде представена като лъжкиня, да бъдат сплашени свидетели и медии и да бъдат обезкуражени други хора да говорят." "Благодарение на това знаково решение онези, които обмислят да използват съдебен иск като оръжие за сплашване, вече са предупредени, че има последствия за подобни действия", заявиха адвокатите на Лайвли Майкъл Готлиб и Есра Хъдсън пред The Guardian. "Стойността на това решение е в прецедента, който създава, в отговорността, която налага, и в защитата, която предоставя на онези, които един ден може да се окажат изправени пред подобно отмъщение заради това, че са казали истината", допълниха те.

Какво следва?

Балдони и Wayfarer Studios имат срок до 13 юли да решат дали ще се съгласят да платят разходите на Лайвли в размер на 8 млн. долара, или ще оспорят претенцията ѝ.