Рая Пеева роди момиче, с Явор Бахаров станаха родители

Явор Бахаров и Рая Пеева станаха родители. Двамата посрещнаха първото си дете - момиченце, което носи името Леа Яворова Бахарова.

Щастливата новина съобщи Пеева в социалните мрежи. От публикацията ѝ става ясно, че Леа се е родила на 25 август.

Актрисата благодари на лекарите и екипа на "Майчин дом", които са се грижили за нея и бебето по време на бременността и престоя им в болницата.

Специални думи тя отправи и към Явор Бахаров, с когото са заедно от 10 години.

"Благодаря на моята любов, Явор. Вече 10 години вървим заедно по този път и градим нашето семейство. Една от най-големите ни мечти се сбъдна", написа Пеева.

"Сега започва най-хубавата част от живота ни. Сигурна съм", добави тя.

Новината, че двамата очакват дете, стана публична през април, когато Рая Пеева разкри бременността си в излъчен на Велики четвъртък епизод на Hell's Kitchen.

Тогава актрисата призна, че дотогава е пазила новината в тайна.

"Ще ставам майка и съм малко емоционална. Досега криех тази тайна. Но да, бременна съм от Явор Бахаров", сподели тя.

"Сготвихме с Явор най-хубавото нещо", каза още Пеева през смях и сълзи.

Сега, няколко месеца след признанието, семейството вече са трима, а малката Леа е у дома с родителите си.