Три катастрофи за часове край Разлог: Един загина, трима са ранени

Три катастрофи станаха от сутринта досега в района на Разлог. При тях един човек загина, а други трима са ранени.

Тежка катастрофа между мотоциклет и микробус е станала около 10:06 часа днес на второкласния път 19 в района на Разлог.

При инцидента мотоциклетистът е загинал, а спътничката му е пострадала. Тя е транспортирана за лечение в болницата в Разлог, съобщи ОД на МВР-Благоевград. Очаква се тя да бъде транспортирана с въздушната линейка до столична болница. Тя е в сериозно състояние.

Причините за пътния инцидент се изясняват.

По данни на полицията около 12:00 часа на път II-19 в района на бензиностанция „Шел“ в Разлог е възникнал пътен инцидент между два леки автомобила. Жена е откарана за медицински преглед. По първоначални данни няма наранявания.

На пътя между Разлог и село Баня, в района на разклона за селото, около 13:05 часа е станала още една катастрофа между два автомобила. По първоначална информация жена и мъж са с леки наранявания. От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от полицейските служители на място.