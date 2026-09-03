Защо поколението Z може би не е готово за работа?

Въпреки че няколко млади работници вярват, че вече притежават умения, необходими за работното място, много мениджъри и висши ръководители са на обратното мнение.

Според скорошни проучвания на институти като Chartered Management Institute, представителите на поколението на бейби бумърите може би са прави. Анализите подчертават, че поколението Z може би не е готово за работното място.

Няколко лидери в индустрията от големи компании като Booking Holdings и Whole Foods вече подчертаха тази неподготвеност.

Глен Фогел, главен изпълнителен директор на Booking Holdings, заяви през 2024 г., че по-младите служители може да се нуждаят от повече обучение и насоки за това как са структурирани работните места днес и какво се очаква от тях.

По подобен начин доклад на Chartered Management Institute (CMI), публикуван през юли тази година, разкри, че само 6% от мениджърите вярват, че младите служители са готови за работното място. На този фон цели 45% от поколението Z вярват, че вече притежават необходимите умения.

"Твърде много млади хора напускат образованието си с амбиция, талант и потенциал, само за да открият, че не са били подготвени за реалностите на работното място и че мениджърите, отговорни за тяхната подкрепа, също не са били екипирани", каза в доклада Ан Франке, носител на Ордена на Британската империя, главен изпълнителен директор на CMI. "Ако искаме да се справим с младежката безработица, да подобрим производителността и да изградим следващото поколение лидери, трябва да спрем да третираме готовността за работното място като проблем на някой друг. Правителството, преподавателите и работодателите имат своята роля."

Проучване от 2024 г. на Hult International Business School, анкетирало 800 HR лидери, подчертава, че вместо да наемат наскоро завършили кадри, 37% от лидерите биха предпочели робот или изкуствен интелект да им върши работата, докато 45% биха предпочели да наемат фрийлансър.

Около 30% от лидерите също биха предпочели да оставят позицията незаета, отколкото да наемат наскоро завършил.

Какви умения на работното място липсват на поколение Z?

Според проучването на Hult, най-голямото липсващо умение сред повечето млади работници е устойчивостта, като 91% от мениджърите разкриват, че тази празнина започва да се отразява и на производителността. Около 98% от HR лидерите също така казват, че комуникацията е ключово умение, което младите работници трябва да притежават, докато 93% подчертават любопитството и желанието за учене.

За 92% от HR лидерите основното липсващо умение е сътрудничеството, докато 90% посочват креативността. Приблизително 87% от HR лидерите смятат, че сред представителите на поколение Z липсва критично мислене.

Според проучването на CMI, само един на всеки 10 мениджъри, или 12%, казват, че младите хора в техните компании напредват според очакванията.

В случаите, когато не напредват толкова, колкото се очаква, или не преминават изпитателния срок, освен липсата на устойчивост, основните виновници са липсата на мотивация, лошото поведение или етикет на работното място и лошото спазване на времето.

Около 97% от HR лидерите в проучването на Hult също така заявиха, че е важно новите служители да имат силно фундаментално разбиране по технологични теми като изкуствен интелект, информационни технологии и анализ на данни, но само 20% от наскоро завършилите смятат, че притежават това.

Защо поколението Z вече не иска да работи?

Въпреки че тези опасения за работното място може да са основателни, поколението Z се сблъсква и със съществено различен работен пейзаж от предишните поколения. Някои от тях може да са израснали, гледайки родителите си да работят на една и съща работа в продължение на десетилетия, докато бабите и дядовците им са построили къща, отгледали семейство и са се пенсионирали с един доход.

За разлика от това, работната сила, в която са влезли, е била необратимо променена от постпандемичния пейзаж, като повечето работодатели все още са заклещени между крайностите на мандатите за връщане в офиса и 100% дистанционна работа и дигитален номадизъм.

Днес много милениали и поколение Z наистина чувстват, че може да се наложи да работят цял ​​живот и никога не биха могли да си позволят да се пенсионират.

Според скорошно проучване на People’s Pension, 12% или 2,2 милиона млади хора във Великобритания са спрели напълно да спестяват за пенсиониране, тъй като вярват, че ще трябва да работят вечно.

Много от тях също така смятат, че може никога да не могат да си купят къща или да си позволят житейски събития, като сватба.

Комбинирайте това с все по-честите съкращения в технологичния сектор, глобалното геополитическо напрежение, войните и екстремните метеорологични явления и не е чудно, че все повече представители на поколение Z вече не се чувстват сякаш работят.

Няколко млади хора може също да са били свидетели на това как родителите им страдат от прегаряне, токсични работни места или застояли кариери, въпреки че са били хора, които са казвали "да" в продължение на десетилетия, което е довело до драматична промяна в собствената им етика, очаквания и граници на работното място.

Това може да е всичко - от отказ да се поеме допълнителна неплатена работа за "излагане" до напускане на офиса навреме вместо безброй часове извънреден труд.

Дали университетите са отчасти виновни за тази разлика в уменията?

Въпреки че компаниите може да са все по-предпазливи да наемат по-млади служители в днешно време, значителна част от вината може да се носи и от университетите и настоящите бакалавърски степени.

Около 90% от HR лидерите в проучването на Хълт смятат, че колежите трябва да предоставят лични кариерни и професионално-развойни коучове или ментори на студентите, за да им помогнат да се подготвят за работа. Само 36% от студентите обаче смятат, че са получили това.

По подобен начин 91% от лидерите смятат, че е важно да се изложи на глобални перспективи чрез разнообразен студентски и преподавателски състав, но само 39% от студентите твърдят, че са го преживели.

Над 90% от лидерите също така подчертават важността на колежите да прилагат подход за обучение, основан на предизвикателства, за по-добро решаване на реални бизнес проблеми, заедно с фокус върху екипната работа и развиване на основните бизнес знания, от които работодателите днес се нуждаят.

По-малко от половината от младите работници обаче смятат, че са научили тези умения в колежа.

"Традиционната учебна програма за студенти не е в крак с развиващото се глобално работно място и пропастта между това, което се преподава, и това, от което се нуждаят работодателите, става все по-очевидна", казва в доклада Мартин Бьом, изпълнителен вицепрезидент и глобален декан на бакалавърските програми в Хълт. "Училищата трябва да подготвят студентите по нови начини, с фокус върху изграждането както на уменията, така и на нагласата, необходими за непрекъснато учене в бързо променящия се свят."

Джейсън Дезенц, главен директор "Човешки ресурси" в Toshiba, също така подчерта, че университетите и компаниите първо трябва да научат младите хора какво е работа, както съобщава Business Insider.

Това включва какво се очаква от тях в офиса, как да общуват и как да използват технологии като изкуствен интелект за подобряване на настоящите процеси.