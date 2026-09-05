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САЩ може да атакуват тунелен комплекс край Натанз

Това заяви Доналд Тръмп

05.09.2026 | 08:30 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

САЩ може съвсем скоро да нанесат удар по предполагаем ирански ядрен обект край Натанз, заяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от световните агенции.

"Може много скоро да ударим Кирка. Това е в случай че там се върши нещо", каза Тръмп в отговор на журналистически въпрос.

В САЩ с името "Кирка" (Pickaxe Mountain) обозначават планината Кух-е Коланг Газ-ла в Иран.

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Тя се намира в близост до силно пострадалия при въздушни удари ядрен обект в Натанз, използван за обогатяване на уран.

Според наличната информация в района има тежко укрепен обект с два дълбоко вкопани тунелни комплекса.

Изказването на Тръмп идва на фона на продължаващото напрежение около иранската ядрена програма и военните действия в региона, пише БТА.

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