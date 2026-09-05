САЩ може да атакуват тунелен комплекс край Натанз

САЩ може съвсем скоро да нанесат удар по предполагаем ирански ядрен обект край Натанз, заяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от световните агенции.

"Може много скоро да ударим Кирка. Това е в случай че там се върши нещо", каза Тръмп в отговор на журналистически въпрос.

В САЩ с името "Кирка" (Pickaxe Mountain) обозначават планината Кух-е Коланг Газ-ла в Иран.

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Тя се намира в близост до силно пострадалия при въздушни удари ядрен обект в Натанз, използван за обогатяване на уран.

Според наличната информация в района има тежко укрепен обект с два дълбоко вкопани тунелни комплекса.

Изказването на Тръмп идва на фона на продължаващото напрежение около иранската ядрена програма и военните действия в региона, пише БТА.