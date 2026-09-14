LIQUID MARKET 2026 посреща в София пет бара от топ 100 на света

След успешния си дебют през 2025 г. Liquid Market се завръща в София с второ, още по-мащабно издание. От 1 до 3 октомври STOCHNA Brewery на ул. „Индустриална“ 7 ще събере на едно място международни и български барове, премиум брандове, винени производители и вносители, майсторски класове и музикална програма, посветени на съвременната култура зад бара. Liquid Market има над 10-годишна история в градове като Берлин и Виена, а софийското издание пренася утвърдения формат на местната сцена. Тази година фестивалът разширява програмата си с няколко тематични зони, които проследяват различните страни на доброто питие – от продуктите и миксологията до вината, музиката и хората, които стоят зад тях.

Main Hall

Основната зала на Liquid Market ще събере международни и локални брандове, които ще представят своите портфолиа чрез коктейлни менюта, дегустации и специални активации. Сред участниците са San Cosme Mezcal, Bandoeng22’ Pandan Liqueur, Undone, Shanky’s Wipp, Thomas Henry, Three Cents, Teeling, Metaxa, Cointreau, The Botanist Gin, Savortails, Bumbu, Deacon, Finlandia, Marie Brizard и още имена от международната сцена.

Музикалната програма в Main Hall включва Emil DD, Clipper, Niki Phoenix, Shosho, Zimone, Gentofunk, Factuaw, Frykk и Angel Proto.

Balkan Syndicate Room

Balkan Syndicate Room фокусът пада върху баровете и хората зад тях, като девет селектирани места от България, Балканите и Централна Европа ще представят собствената си визия за коктейлната култура. Особен акцент е участието на пет бара, които са част от топ 100 на най-добрите барове в света – Barro Negro от Атина, Teoria от Букурещ, Nouvelle Vague от Тирана, Riddle от Белград и Mirror Bar от Братислава. Към международната селекция се присъединяват българските 5L Speakeasy Bar, Anyway, Hangout, 3oZ Bar и Phi Cocktail Bar. Зад селекцията на Balkan Syndicate Room стои Петра Димитрова, създател на 5L Speakeasy Bar и управляващ съдружник в Bar Academy България.

Музикалната програма в зоната включва Dark Jay, Samm the man, Ihou, Selector Stass, Lil Patriarch, Stelyanski и Alphabet.

Wine & Bubbles

Второто издание на Liquid Market добавя и специална зона, посветена на виното. Wine & Bubbles ще представи селекция от български и международни производители и вносители, като посетителите ще могат да дегустират различни предложения, да закупят чаша на място или да изберат бутилка за вкъщи. Селекцията в зоната е курирана от Кристина Маркова, винен специалист с над 15 години опит в hospitality индустрията.

The Club

След 22:00 ч. фестивалът продължава в The Club – официалната after party зона на Liquid Market, където музикалната програма ще продължи до 03:00 ч. В петък и събота вечер зад пулта ще застанат Peppou, Arda, Silver Ivanov, Martin Dimov & Alex Sawyer, Sokrat и други имена от локалната сцена. Музикалната програма на фестивала е курирана от BAIRO Record Bar. За посетителите, които искат да се включат специално в нощната програма, е предвиден отделен After Party билет с достъп до всички after party зони. Наред с дегустациите и коктейлните предложения Liquid Market ще предложи и серия от майсторски класове с водещи миксолози и разпознаваеми професионалисти от индустрията. Те ще дадат възможност за по-близък поглед към техниките, продуктите и идеите, които оформят съвременната коктейлна култура.

Liquid Market 2026 ще се проведе от 1 до 3 октомври в STOCHNA Brewery на ул. „Индустриална“ 7. Билети за събитието могат да бъдат закупени през Bilet.bg.