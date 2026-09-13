Краят на лятото не е просто смяна на датата в календара. За мнозина той носи усещане за загуба, тревожност и познатата тъга по отминаващото безгрижие. Психолозите дори са измислили име за това състояние – „септемврийски страхове“ (September Scaries). Изследвания показват, че до 28% от хората изпитват забележим спад в настроението или повишена тревожност, свързани с по-кратките дни и отминаващите летни планове. Добрата новина: съществуват научно обосновани психологически техники, които ни помагат не просто да преживеем прехода, а да го превърнем в начало на нещо добро. Кои са те?

Практикувайте „сейвъринг“ – изкуството да се наслаждавате на момента

Сейвърингът (savoring) е активно когнитивно усилие за забелязване и задълбочаване на положителните преживявания. Това не е просто благодарност – това е съзнателно фокусиране върху приятните усещания, за да се удължи тяхното въздействие върху настроението. Професор Ерик Гарланд от Калифорнийския университет в Сан Диего, който изследва сейвъринга от две десетилетия, съветва: „Насладете се и се потопете в това положително вътрешно усещане, позволявайки му да расте и да се засилва“. Докато лятото още не е отминало напълно, обръщайте внимание на звуци, цветове, миризми и вкусове – и съзнателно задържайте положителните емоции, които те пораждат.

Създайте ритуал за сбогуване с лятото

Вместо просто да оставите есента да „се случи“, отделете време за съзнателно сбогуване. Психолозите препоръчват кратки ритуали – разходка по залез, вечеря на открито или дневник, в който записвате какво ви е донесъл сезонът. Изследвания показват, че записването на това, което сме научили, преживели или преодолели, повишава емоционалното затваряне и подготвя мозъка за нови цели. Този ритуал може да бъде личен – чаша кафе насаме, разговор с близък или просто списък с благодарности за лятото.

Източник: "Теорията за октомври": 7 психологически трика, с които да изпратим лятото и да посрещнем есента