Унгария се готви да разреши еднополовите двойки да осиновяват деца

Унгарското правителство публикува подробен доклад от 220 страници относно закрилата на детето, в който се заключава, че системата за осиновяване е пред срив. Документът ще послужи като основа за преразглеждане на правилата за осиновяване - ход, който предизвика остри политически реакции сред опозиционните партии.

Министър-председателят Петер Мадяр обяви, че правителството ще промени разпоредбите, регулиращи осиновяването от самотни лица и еднополови двойки, с аргумента, че настоящата система е неустойчива. Той заяви, че решението кой може да осинови дете не трябва да бъде политическо, а да се взема от професионалисти, като психолози и експерти по закрила на детето. Според Мадяр политиците трябва да се оттеглят от този въпрос.

Премиерът подчерта, че "системата не може да функционира правилно в сегашното си състояние" и че водещият принцип винаги трябва да бъде възможността децата да растат в любящо семейство, а не сексуалната ориентация или семейното положение на родителите.

Унгарският премиер заяви, че правителството вече работи по изменения на действащото законодателство, въведено по-рано от партията "Фидес" при управлението на дългогодишния министър-председател и предшественик на Мадяр - Виктор Орбан.

Системата, която Мадяр възнамерява да реформира основно, в сегашния си вид облагодетелства семейните двойки и силно ограничава възможностите за самотни хора и еднополови двойки.

Съобщението предизвика остри критики в местните медии, като опозиционните издания разкритикуваха хода, обвинявайки Мадяр, че "отстъпва пред ЛГБТК лобито", докато независимите медии го представиха като ангажимент за възстановяване на професионалните стандарти, пишат от Euronews.

Отклонение от политиката на ерата "Орбан"

Този ход бележи рязък идеологически и политически разрив с наследството на правителствата на Орбан, управлявали в периода 2010-2026 г., и представлява една от най-значимите стъпки в областта на човешките права и закрилата на детето в Унгария след смяната на властта през април 2026 г.

През декември 2020 г. правителството на Орбан затегна разпоредбите на Основния закон на Унгария и Закона за осиновяването, като дефинира стриктно майката като биологична жена, а бащата - като биологичен мъж, с което на практика ограничи осиновяването основно до семейни двойки.

Тъй като в Унгария еднополовите двойки не могат да сключват брак, а само регистрирано партньорство, преди това те са имали възможност да осиновяват деца, като единият от партньорите подава заявлението като самотно лице. Закон от 2020 г. премахна тази вратичка в законодателството, като задължи кандидатите без партньор да осиновяват деца единствено въз основа на специално разрешение от министър - първоначално издавано от бившия президент Каталин Новак, а по-късно от министъра, отговарящ за семейната политика.

Измененото законодателство на практика почти напълно лиши представителите на ЛГБТК общността от възможността да имат деца.

След като партията "Тиса" постигна убедителна победа на изборите през април тази година, слагайки край на 16-годишното управление на "Фидес", международните и местните организации за защита на човешките права очакваха незабавни стъпки за възстановяване на правата на ЛГБТК общността.

Натискът се засили още повече, когато непосредствено преди гласуването Съдът на Европейския съюз постанови, че по-ранният унгарски закон - определян едновременно като закон за "защита на децата" и като хомофобски - сериозно нарушава правото на ЕС.

Според официалната позиция на правителството настоящата система е неустойчива, тъй като, докато голям брой деца се отглеждат в държавни институции, подходящите кандидати за осиновители - независимо дали са необвързани или във връзка с партньор от същия пол - остават блокирани в системата поради строги политически филтри и бюрократични пречки.

Новата мярка на практика възстановява системата за оценка, основана на професионални критерии, която действаше преди 2020 г., и изпраща ясен сигнал, че новото правителство възнамерява да подходи към социалните въпроси - използвани в миналото като арена за символични политически битки - по прагматичен и експертен начин.