Експерти препоръчват да се насърчава монтирането на видеорегистратори в колите

Записите от видеорегистратори, поставени в автомобилите, биха улеснили разследващите при установяване на фактите при пътни произшествия. Това заяви експертът по пътна безопасност и бивш автомобилен състезател Стефан Драганов.

Според него е редно водачите да бъдат стимулирани да поставят устройствата в автомобилите си и да сигнализират редовно за заснетите от тях нередности.

Експертът призова за законодателни промени, които да дадат повече тежест на видеозаписите от водачите в съдебната зала.

Към момента българското законодателство не предвижда задължително поставяне на видеорегистратори в автомобилите, а според Върховния касационен съд записите могат да се използват като доказателство, единствено ако са в състояние да допринесат за разкриване на конкретни детайли от инцидента.

"Наличието му в колата може да послужи като превенция на потенциален инцидент. Всеки един водач би се се съобразил, когато знае, че действията му се записват. Не знам дали трябва да стане задължителен регистраторът, но поне автомобилите, които имат автокаско, е добре да ползват. Друг е и проблемът видеорегистраторът какво точно може да снима - дали например трябва да снима и пътниците вътре. Според мен и реакциите на самите участници трябва също да бъдат снимани", коментира Драганов пред Bulgaria ON AIR.