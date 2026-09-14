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ЕС изрази безпокойство от арестите на ЛГБТ+ активисти в Турция

14.09.2026 | 15:33 ч. Обновена: 14.09.2026 | 15:36 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Европейският съюз изрази безпокойство след „неотдавнашните арести и съдебни производства, предприети срещу ЛГБТ+ активисти в Турция", съобщи АФП.

Агенцията цитира думите на говорителя на Европейската комисия Кристиан Виганд, който заявява, че Комисията  „следи развитието на ситуацията отблизо“.

В изявлението на Виганд се припомня, че „Турция, като страна кандидатка за членство в Европейския съюз и дългогодишен член на Съвета на Европа, трябва да насърчава и гарантира зачитането на човешките права и достойнството на всички хора, независимо от тяхната полова идентичност или сексуална ориентация“, допълва цитата агенцията.

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В неделя турските власти са задържаха най-малко 47 души след поредица от обиски в офиси на ЛГБТК+ организации в рамките на разследване за проституция и непристойно поведение, обявявайки, че акцията е част от кампания на правителството, която според властите има за цел да защити семейните ценности.

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