Любимката на Тръмп Натали Харп в центъра на медийния скандал с отнетите акредитации

Предполага се, че любимата сътрудничка на президента Доналд Тръмп Натали Харп е в основата на новия медиен скандал. През уикенда стана ясно, че Белия дом ограничи акредитациите на няколко медии, включително и Politico, твърдейки, че отразяват фалшиви новини за президента и администрацията му.

Внезапното решение на Тръмп да отстрани три големи новинарски организации от Белия дом е дошло само часове след като г-ца Харп му е показала кадри с телевизионни водещи, критикуващи администрацията му.

Харп е показала на Тръмп записи от предаването "MS NOW“ в петък, точно когато отдавна трупаният му гняв заради негативното отразяване е достигнал своята кулминация, разкриват пред WSJ запознати със случая източници.

В рамките на броени часове Тръмп обявява, че на CNN, "MS NOW“ и Politico се забранява достъпът до Белия дом "с незабавно действие“ - решение, което според информациите е изненадало напълно някои служители в собствената му администрация.

До събота сутринта журналисти и от трите медии вече са били спирани на входовете, като са съобщавали, че акредитациите им са били деактивирани или отнети.

Кореспондентката на "MS NOW“ Акайла Гарднър и оператор са били върнати, подобно на екипа на CNN, са били принудени да излъчват от отсрещната страна на улицата, извън оградата на Белия дом.

Ролята на Харп

Разкритието за ролята на Харп хвърля нова светлина върху драматичната ескалация на продължаващата от години война на Тръмп с части от медиите.

Според WSJ президентът от месеци се е оплаквал, както публично, така и в тесен кръг, от начина, по който се отразява вторият му мандат, като същевременно е изтъквал пред сътрудниците си, че твърде малко негови политически съюзници се появяват по телевизията, за да защитят постигнатото от него.

Но именно поредицата от критични клипове от предаването "MS NOW“, излъчени в петък, станаха причина недоволството на Тръмп най-накрая да прелее.

В личен разговор Тръмп заяви, че решението му не се дължи на конкретен инцидент, а е резултат от натрупано с годините отразяване на събитията, от което му е "дошло до гуша“.

Според WSJ разпореждането е изненадало мнозина служители в Белия дом, въпреки че сътрудниците бързо са предприели действия за изпълнението му.

Служител на Белия дом заяви, че висши представители на администрацията са били до Тръмп, когато той е взел решението.

Според вестника един от високопоставените служители е изразил недоволство от забраната, като е изтъкнал, че изгонването на репортерите едва ли ще доведе до по-благоприятно отразяване, каквото Тръмп е искал.

Тръмп и преди е обмислял пълна забрана за тези организации, но съветници са го убедили да приложи по-ограничени мерки – например да не допуска отделни журналисти в Овалния кабинет или да ограничи участието им в по-малката група журналисти, придружаващи президента (т.нар. "прес-пул“).

CNN, MS NOW и Politico осъдиха ограниченията и заявиха, че ще продължат да отразяват дейността на администрацията.

От CNN определиха хода като "незаконно посегателство“ върху конституционно защитените им права за отразяване на събитията, докато от MS NOW заявиха, че ще предприемат необходимите стъпки за защита на правата си, гарантирани от Първата поправка на Конституцията.

Междувременно Тръмп намекна, че ограничителните мерки може да не се ограничат само до тези три медии.

Когато в петък го попитаха за други възможни мишени, той разкритикува остро New York Times и Washington Post, наричайки ги "фалшиви новини“ и "боклучави вестници“.

"Вероятно вече няма да излагаме тези вестници в Белия дом. Все още не сме стигнали дотам, че да ги изхвърлим напълно", каза Тръмп в петък.

Той също така насочи критиките си конкретно към Politico заради абонаментите на федералното правителство, сключени по време на администрацията на Байдън.