САЩ ще задушава Иран финансово, блокира авиокомпаниите на Техеран

Иранските авиокомпании ще изпитват затруднения да функционират в световен мащаб след два дни заради американските санкции, заяви финансовият министър на САЩ Скот Бесент пред CNBC.

"На 23 септември всички ирански авиокомпании ще бъдат спрени по света. Ако кацнат, няма да можете да им осигурите гориво, няма да можете да им предоставите услуги по обслужване на летището, няма да можете да им продавате билети, в противен случай ще бъдете изключени от доларовата система", каза Бесент.

Съединените щати и Иран са във война от края на февруари, когато американски и израелски удари убиха върховния лидер на Ислямската република и висши военни представители в началото на широкомащабна офанзива.

Техеран отговори с блокиране на Ормузкия проток - жизненоважен воден път за транспортирането на енергийни ресурси, което доведе до рязко покачване на световните цени на петрола, докато конфликтът се разпространяваше в Близкия изток.

По-рано този месец Съединените щати наложиха санкции на "всички останали ирански авиокомпании", които дотогава не са били обект на подобни мерки.

Министерството на финансите също насочи санкции срещу лица и компании, подкрепящи иранския авиационен сектор, включително фирми, базирани извън Иран.

По-рано Бесент обеща, че Съединените щати ще обявят "икономически D-Day" за Иран и заяви, че Вашингтон ще се стреми да задуши Техеран финансово.

Коментарите на финансовия министър дойдоха ден след срещата му с китайския вицепремиер Хъ Лифън за икономически разговори, които подготвят почвата за срещата на върха този четвъртък (24 септември) между президента Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин.

Китай е един от основните икономически партньори и дипломатически поддръжници на Иран.

Иранският авиационен сектор отдавна се бори с последиците от санкциите, които ограничават възможностите на страната да придобива самолети, резервни части и услуги за техническа поддръжка.