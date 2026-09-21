Мили Боби Браун се сдоби със син

Мили Боби Браун и Джейк Бонджоуви са станали родители за втори път!

В края на миналата седмица стана ясно, че 22-годишната актриса и 24-годишният ѝ съпруг са осиновили второ бебе. Новината първо беше съобщена от "People", а няколко часа по-късно красавицата потвърди това.

Звездата публикува в профила си в Instagram снимка, на която се виждат ръцете на всички в семейството - Мили, Джейк, дъщеря им и новороденият им син.

"Здравей, малко момче!", написа актрисата към сладкия кадър.

Вижда се, че тя носи пръстен, на който пише: "Майка". Така се потвърди, че второто бебе е момче.

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