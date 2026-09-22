САЩ променят войната: Половината дронове са предназначени за еднократна употреба

Американската армия внедри хиляди дронове в неотдавнашно бойно учение, като приблизително половината от тях бяха проектирани като еднократни. Войниците можеха да използват и да загубят дроновете по време на бой, третирайки ги като боеприпаси.

Преходът на армията към използването на евтини дронове се основава на натрупването на достатъчно системи, за да могат те да се използват еднократно. Чрез програмата „Drone Dominance Program“ на войниците се предоставят десетки хиляди дронове, като целта е те да използват тези системи, без да се притесняват, че бързо ще останат без запаси, пише BI.

По време на неотдавнашното учение Saber Junction в Германия войниците от армията използваха приблизително 1 900 автономни системи.

"Тези цифри продължават да нарастват с всяка ротация и ще продължим да ги увеличаваме и в бъдещите ротации", заяви пред репортери генерал-майор Кристофър Нори, и.д. командир на Американската армия в Европа и Африка, по време на кръгла маса в четвъртък, от която Business Insider получи стенограма.

От тези около 2 000 дрона, използвани по време на учението, "1 000 бяха за еднократна употреба", заяви бригаден генерал Тери Тилис, ръководител на 7-о командване за обучение на армията, като добави, че войниците ги използват "като боеприпаси".

По време на учението Saber Junction американските войници използваха дронове в различни бойни сценарии, някои от които вдъхновени от войната в Украйна, срещу системи за електронна война и противодронови системи. Представители на армията заявиха, че възпроизвеждането на по-предизвикателни условия е важно за осигуряването на реалистичен опит на войниците.

Използването на голям брой дронове беше също толкова важно,

тъй като „тези дронове вече са част от нашите основни средства за оцеляване и интегриране в плановете за защита, като ги използваме, за да наблюдаваме по-далеч и да нанасяме удари по-бързо“, каза Нори.

Войната на Русия в Украйна показа, че макар дроновете да не винаги заместват по-съвършени удари, те могат да предложат на войниците евтин и ефективен метод за поразяване на вражески цели. Фактът, че не се налага да се притесняват от загуба на дроновете поради заглушаване или вражески огън — и че разполагат с достатъчно големи запаси за бързо презареждане — дава на войските доста надеждно оръжие, на което да разчитат.

Миналата година американският министър на отбраната Пийт Хегсет издаде меморандум, с който разпореди цялостно преразглеждане на начина, по който Пентагонът закупува малки безпилотни летателни системи за въоръжените сили. Резултатът от това е програмата Drone Dominance, която инвестира 1 милиард долара за закупуване на поне 200 000 дрона до 2027 г.

Десетки хиляди дронове са закупени от различни компании като част от инициативата Drone Dominance.

Войниците също работят по изработването и 3D печатането на части за собствените си дронове, за да могат бързо да сглобяват системи, когато им потрябват, или да ги адаптират за конкретни мисии.

По-рано тази година, например, една бригада от 101-ва въздушно-десантна дивизия сглоби около 150 от 228-те атакуващи дрона, които използваха в учение, като на всеки войник му отнемаше няколко часа да сглоби една система.