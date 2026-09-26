Рекордните 2,727 евро за литър бензин е препоръчителната цена в Нидерландия

Средната препоръчителна цена на бензина в Нидерландия достигна нов рекорд от 2,727 евро за литър, съобщи платформата за потребителски предимства „ЮнайтедКонзюмърс“ (UnitedConsumers). Това е повишение с 1,5 евроцента спрямо 2,712 евро за четвъртък.

Предишният рекорд от 2,726 евро за литър беше отчетен на 16 септември. Тогава поскъпването последва значителен ръст на петролните цени, предизвикан отчасти от спирането на нефтопровода „Изток-Запад“ в Саудитска Арабия след атака с дрон.

Препоръчителната цена на дизела днес се е понижила с 0,4 евроцента до 2,794 евро за литър. Рекордното ѝ равнище от 2,824 евро беше достигнато миналата седмица, припомня в. „Алгемейн Дагблад“.

Евентуална американска забрана за износ на дизелово гориво може да окаже допълнителен натиск върху цените. „Политико“ съобщи по-рано, че Вашингтон подготвя временна забрана. Според американската инвестиционна банка „Морган Стенли“ (Morgan Stanley) Европа би била най-силно засегната от подобна мярка, пише нидерландската информационна агенция АНП.

Войната с Иран и блокадата на Ормузкия проток задържат петролните цени на високи равнища от месеци. Преди началото на конфликта бензинът в Нидерландия е бил с почти половин евро за литър по-евтин.

В петък обаче цената на петрола отново леко спадна. Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви пред журналисти в Ню Йорк, че Иран е представил ново предложение на Съединените щати за отваряне на пролива Хормуз, ако бъдат изпълнени определени условия, съобщи „Файненшъл таймс“. Цената на сорта Брент, който служи като международен ориентир, се понижи с близо 1 на сто до 105,60 долара за барел.

Заради високите цени на горивата германското правителство обяви мярка за поевтиняване на бензина и дизела със 17 евроцента за литър, подобно на приложената по-рано тази година.

Според организацията на нидерландските собственици на бензиностанции „Драйв“ (Drive) това ще засегне търговците в граничните райони, тъй като ще насърчи потребителите да зареждат в Германия.

„Виждахме, че клиентите постепенно се връщат, но сега това се обезсмисля“, заяви председателят на организацията Мартин ван Ейк, цитиран от местни медии.

(Специално за БТА от Ива Тончева)