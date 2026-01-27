Ваксината срещу херпес зостер може да забави биологичното остаряване

Поставянето на ваксина срещу херпес зостер може да носи ползи, които надхвърлят защитата от болезненото кожно заболяване, съобщава уебсайтът „Knowridge“.

Ново изследване на Школата по геронтология „Леонард Дейвис“ към Университета на Южна Калифорния показва, че ваксината може да забави биологичното стареене при хора над 70 години. Проучването използва данни от американското изследване „Здраве и пенсиониране“ и обхваща над 3800 участници на възраст 70 и повече години през 2016 г., информира бТВ.

Анализът показва, че ваксинираните срещу херпес зостер остаряват по-бавно на биологично ниво в сравнение с неваксинираните, дори след отчитане на фактори като възраст, доходи и общо здравословно състояние.

Херпес зостер, известен още като зонер, се причинява от повторно активиране на вируса на варицелата. Заболяването може да доведе до болезнени обриви и дълготрайни нервни болки,

особено при възрастни хора и при хора с отслабена имунна система

Ваксините срещу херпес зостер отдавна се използват за предотвратяване на заболяването и неговите усложнения.

Новото изследване обаче сочи и допълнителен, неочакван ефект – забавяне на процесите на стареене в организма.

Биологичното стареене не се изразява просто в броя на навършените години, а показва колко добре функционират органите и системите в тялото. Двама души на 70 години могат да имат напълно различно физическо състояние – единият да е сравним с по-млад човек, а другият да показва признаци на преждевременно стареене.

За да измерят биологичното стареене, учените анализират седем ключови показателя, сред които възпалителните процеси, състоянието на имунната система, сърдечно-съдовото здраве, стареенето на нервната система и начина, по който гените се активират с времето.

Резултатите показват, че

ваксинираните участници имат по-ниски нива на възпаление

по-благоприятни генетични показатели и като цяло по-добри оценки за биологично стареене.

Ръководителят на екипа Чонг Ки Ким обяснява, че този тип хронично възпаление, известно като „възпалително стареене“, играе ключова роля за развитието на заболявания, свързани с възрастта, като сърдечни проблеми и нарушения на паметта. Ваксината вероятно допринася за ограничаването на този процес, като предотвратява повторното активиране на вируса.

Ползите от имунизацията се запазват с години. Хора, ваксинирани преди четири или повече години, продължават да показват признаци на по-бавно стареене в сравнение с тези, които никога не са били имунизирани.

Изследването допълва нарастващите доказателства, че

ваксините не само предпазват от конкретни заболявания

но могат да подпомагат организма и по-широко – чрез поддържане на имунната система и насърчаване на по-здравословно остаряване. Съавторът Айлийн Криминс отбелязва, че са необходими допълнителни изследвания, за да се потвърдят резултатите и да се изяснят механизмите, но към момента ваксината срещу херпес зостер може да се разглежда като още един инструмент за по-добро качество на живот в напреднала възраст.