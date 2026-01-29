Силтона - най-големия производител на Бял трън в България

Историята на Белия трън може да бъде проследена хилядолетия назад и още тогава растението е било прочуто като билката за черния дроб, благодарение на високото съдържание на силимарин. Той е натурален хепапротектор и спомага за оптималното функциониране на черния дроб, който е отговорен за детоксикацията на целия организъм. За щастие Белият трън е култура, която подлежи на култивация. Най-голямата семейна фирма за продукти от Бял трън в България е Силтона ЕООД. През 1998-1999 г. стартира първият им семеен бизнес с изнасянето на диворастящи билки. През 2002 г. получават предложение да се занимават с отглеждането на Бял трън и след дълъг процес от обучителни семинари и редица специални условия, на които е трябвало да отговорят, през 2004 г. започват работа по производството му.

Производство и качествен контрол

Силтона е единственият производител на продукти от Бял трън в страната, който работи с фармацията. Всяка година засяват около 4000 декара площи в околията на Русе и Разград с чисто, специално селектирано от фармацията семе за посев.

При отглеждането му не използват никакви химикали и пестициди. Семената, които се сеят и добиват, са сред най-качествените и са с високо съдържание на силимарин. Силтона е производител на Бял трън, който работи при изключително стриктни изисквания за качество и контрол по стандартите на Европейската фармакопея и международния GMP стандарт във фармацията. Производството им е в технологична, модерна и отговаряща на всички международни изисквания сграда за производство на експелер и продукти от Бял трън, където разполагат с електронни системи за влажност и температура на въздуха, които се следят дистанционно и осигуряват безупречна среда за технологичния процес и съхранението на продукцията.

Защо е добре да приемате качествени продукти от Бял трън

Белият трън със своето високо съдържание на силимарин и антиоксидантните си свойства играе важна роля в поддържането на здравето на черния дроб. Като естествен хепатопротектор, той спомага регенерацията на чернодробните клетки и подпомага процесите на детоксикация. Редовният прием на продукти от Бял трън Силтона може да допринесе за по-добра чернодробна функция и за подобряване общото здравословно състояние на организма. Силтона работи по ясни и строги международни изисквания. Работейки според най-високите стандарти в Европа и по света, те гарантират за качеството на продукцията си, както за работата с техните партньори, така и за съпътстващите продукти, които предлагат на българския пазар.

Продуктите от Бял трън Силтона подлежат на редовни проверки от БАБХ няколко пъти годишно. Белият трън може да бъде много полезен за всеки, който живее в замърсена среда, приема лекарства, иска да подобри чернодробните си функции, да подобри нивото на "добрия" холестерол, има нужда от детоксикация и желае да постигне по-добро общо здраве.

Какво предлага Силтона

През Силтона преминава целия процес от посяването на семената, през отглеждането, ожънването им, производството на експелер за фармацията и производството на съпътстващи продукти от Бял трън като: филтрирано масло от Бял трън, нефилтрирано масло от Бял трън, брашно/кюспе от Бял трън и най-новия им продукт - тахан от Бял трън. Всички продукти от Бял трън на Силтона подлежат и на контрол от Агенцията по храните в България. Благодарение на затворения си кръг на производство и партньорството си с фармацевтичен гигант, Силтона успява да поддържа най-високо качество и да осигури нaй-ниската цена в България за всичките си продукти от Бял трън. В уеб сайта им siltona.bg можете директно да поръчате продукти от Бял трън с доставка, както и да откриете списък с физически обекти на техни партньори, в които можете да намерите продуктите им в страната. В сайта им можете да намерите и много полезни съвети, както и практични и лесни начини за прием на силимарин чрез маслото, брашното и тахана от Бял трън на Силтона.