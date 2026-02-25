Здравният министър разпредели ресорите на тримата си заместници

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски издаде заповед за разпределяне на ресорите на заместник-министрите от неговия екип, съобщиха от министерството.

Заместник-министър д-р Петър Грибнев, дм, ще отговаря за дирекциите „Здравно-информационни системи“, „Лечебни дейности“, „Публични предприятия и управление на собствеността“ и "Спешна медицинска помощ“. В неговия ресор влизат също държавните психиатрични болници, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Националния център по трансфузионна хематология и районните кръвни центрове, Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, Национална експертна лекарска комисия и центрове за спешна медицинска помощ.

Той поема и функциите на орган по признаване на професионални квалификации по регулирани медицински професии и специалност в системата на здравеопазването.

Заместник-министър Владимир Афенлиев ще отговаря за дирекциите „Лекарствена политика“ и „Изпълнение на проекти, програми и стратегии“. Той ще контролира дейността на Изпълнителна агенция по лекарствата и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Заместник-министър проф. Антония Димова, дм, ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в следните дирекции: „Бюджет и финанси“, „Европейска координация и международно сътрудничество“ и „Обществено здраве“.

В нейния ресор влиза ръководството и контрола върху дейността на домовете за медико-социални грижи за деца, Национален център по заразни и паразитни болести, Национален център по обществено здраве и анализи, Национален център по радиобиология и радиационна защита, регионалните здравни инспекции, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, както и Центъра за асистирана репродукция.