Едни от най-полезните билки за сърцето

Сърцето ни бие около 100 000 пъти на денонощие, но силата и ритъмът му зависят до голяма степен от начина ни на живот. Освен физическата активност и балансираното хранене, билките и ежедневните навици, използвани от векове и подкрепени от съвременни изследвания, могат да бъдат естествени съюзници на сърдечното здраве.

Независимо дали целта е понижаване на холестерола, поддържане на нормално кръвно налягане или подобряване на кръвообращението, билките и устойчивите ежедневни практики предлагат достъпен и щадящ подход за грижа за сърцето.

Билки, полезни за сърцето: как действат

Вижте някои от най-полезните билки и растителни храни за сърдечното здраве заедно с техните свойства и начини за включване в ежедневното меню.

Чесън

Чесънът е сред най-известните билки за сърцето. Той съдържа алицин – активно съединение, което се образува при нарязване или смачкване на скилидките. Алицинът може да подпомогне понижаването на холестерола, регулирането на кръвното налягане и подобряването на кръвообращението чрез отпускане на кръвоносните съдове и намаляване на възпалението.

Как да го използваме

Пресен чесън в супи, зеленчукови ястия, сосове и салатени дресинги е лесен начин да се облагодетелстваме от ползите му.

Глог

Глогът традиционно се използва за подкрепа на сърдечната функция. Смята се, че подобрява кръвообращението, укрепва сърдечния мускул и подпомага цялостната работа на сърдечносъдовата система.

Съвет

Чаят от глог е подходящ в периоди на повишен стрес или умора и може да се приема вечер за по-спокоен край на деня.

Източник: Билки, полезни за сърцето: как действат