Кои са видовете главоболие и кога да се обърнете към лекар?

Има много видове главоболие, като мигрена, главоболие от напрежение и синусово главоболие, а симптомите могат да варират. Повечето главоболия не са тежки, но хроничните главоболия могат да повлияят негативно на качеството ви на живот. Избягването на провокиращи фактори и приемането на превантивни лекарства може да предотврати главоболието.

Има няколко вида главоболие, които са първични или вторични.

Първичните главоболия включват тензионни главоболия, мигрена и клъстерни главоболия. Вторичните главоболия са симптоми на друго състояние, като например синусова инфекция.

Често срещани видове първични главоболия

Първичните главоболия нямат видима основна причина. Те обикновено не са опасни, но могат да повлияят негативно на качеството ви на живот.

1. Главоболие от напрежение

Главоболието от тензионен тип е най-често срещаният вид. Те причиняват тъпа, непулсираща, постоянна болка, често от двете страни на главата. Лечението може да включва ледени компреси, мускулни релаксанти, обезболяващи и почивка.

2. Мигрена

Около 12% от хората страдат от хронична мигрена. Мигрената е силно главоболие, което причинява пулсираща болка от едната страна на главата. Други симптоми включват чувствителност към светлина и звук, гадене и слабост. Няма лек за мигрена. Лечението включва обезболяващи. Опитайте да си почивате със затворени очи в тиха, тъмна стая с хладен компрес на челото.

3. Клъстерно главоболие

Клъстерните главоболия се появяват на групи или циклично през равни периоди. Те се появяват внезапно, обикновено 2-3 часа след като заспите. Всеки пристъп продължава от около 15 минути до три часа. Лечението, задължително консултирано с лекар, може да включва назален спрей, кислородна терапия, триптанови лекарства.

4. Хипнично главоболие

Макар и рядко, хипничните главоболия причиняват умерена до силна болка, която ви събужда от сън. Болката може да се усеща тъпа или пулсираща и да продължи от 30 минути до три часа. Лекарства като литий, индометацин и кофеин могат да лекуват хипнични главоболия.

5. Хронични ежедневни главоболия

Хроничните ежедневни главоболия се появяват поне 15 дни в месеца в продължение на повече от три месеца. Те обикновено се появяват от лявата или дясната страна на главата. Лечението зависи от причината. Лекарят може да ви посъветва да ограничите прием на лекарства, които предизвикват главоболие.

Често срещани видове вторични главоболия

6. Синусовo главоболие

Синусовите главоболия често причиняват болка в областта на носа, която се влошава сутрин или когато се навеждате напред. Те се развиват от синусова инфекция и причиняват гъст секрет от носа. Синусните инфекции често отшумяват сами или с антибиотици.

7. Главоболие от прекомерна употреба на лекарства

Прекомерната употреба на обезболяващи за главоболие – като аспирин, ацетаминофен, ибупрофен или лекарства, отпускани с рецепта – може да причини главоболие. Тези главоболия често започват рано сутрин. Може също да имате тревожност, раздразнителност, депресия, гадене и проблеми със съня.

Ограничете приема на обезболяващи до не повече от два дни в седмицата. Говорете с лекар, за да видите дали можете да промените рецептата си, ако тя предизвиква главоболие.

8. Главоболие при усилие

Физическата и сексуалната активност могат да предизвикат също главоболие. Те обикновено започват скоро след началото на активността и завършват с „гръмотевичен удар“. Това силно главоболие се появява в рамките на една минута и продължава поне пет минути. Главоболието от физическо усилие обикновено отшумява само. Приемането на обезболяващо преди активност може да го предотврати.

9. Главоболие, причинено от абстиненция от кофеин

Главоболието, причинено от отказване от кофеин, причинява пулсираща болка, ако пропуснете обичайната си чаша кафе. Може да се наложи временно да изпитате тази болка, ако искате да се откажете от кофеина. Постепенното намаляване на приема на кофеин може да помогне.

10. Зъбнo главоболиe

Зъбните проблеми могат да предизвикат главоболие или болки в лицето. Болката може да се разпространява към задната или страничната част на главата или надолу към врата.

11. Главоболие рано сутрин

Хората със сънна апнея също са склонни към главоболие в началото на деня. Това разстройство на съня кара дишането ви да спре или да стане повърхностно и да се възобнови по време на сън. Макар и рядко, постоянното събуждане с главоболие може да е признак на мозъчен тумор.

12. Главоболие от сладолед

Често позната като „замръзване на мозъка“, тази пронизваща болка се появява, когато консумирате леденостудена напитка или лакомство. Хората с хронична мигрена са изложени на по-висок риск от другите. Починете си от леденото лакомство, докато болката отшуми. Можете също така да отпиете топла вода, за да повишите температурата в устата си.

13. Менструални мигрени

Менструалните мигрени засягат около 60% от жените. Това се случва два до три дни след началото на менструацията.

14. Главоболие през уикенда

Някои хора имат главоболие, което се появява през уикендите. Те обикновено се появяват, ако сте стресирани през седмицата или спите повече през уикендите. Важно е да се придържате към редовния си график за сън и бодърстване дори през почивните дни.

Кога да потърсите медицинска помощ

Потърсете медицинска помощ, ако главоболието ви има характеристики като:

Промяна в интензитета

Няма очевидна причина

Продължава повече от няколко дни

Затруднява заспиването и поддържането на сън

По-лошо е сутрин

Повечето главоболия не са спешен случай.

Потърсете незабавно медицинска помощ, ако имате симптоми като:

Объркване

Главоболие, което не отшумява с лечение

Висока температура

Загуба на апетит

Изтръпване и слабост

Болка, която се усеща различно от предишни главоболия

Неясна реч

Схванат врат

Внезапна силна болка

Повръщане

Медицински прегледано за health.com от Д-р Никълъс Метрус

Д-р Никълъс Р. Метрус е невролог и невроонколог в Atlantic Health System. Той е завършил изследвания върху усложненията на рака и първичните мозъчни тумори, като хипермутаторни глиоми, които са представени на национални и международни конференции.