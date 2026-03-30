Какво представляват орторексия и бигорексия – модерните болести на младите?

Случаите на орторексия и бигорексия - новите болести на младото поколение, се увеличават, предупредиха проф. Дарина Найденова, председател на Националната асоциация „Практическа диететика и интегративна медицина“, и д-р Татяна Матева, специалист по диететика, хранене и обща медицина от Русе при откриването на четвъртото издание на научния симпозиум „Български диетологични дни“ край Варна, цитирани от Dariknews.bg.

И орторексията и бигорексията са хранителни разстройства, обясниха лекарите.

Oрторексията е вманиачаване по здравословно хранене, което вече граничи с патология.

Бигорексията е стремеж да се трупат мускули, който също може да прекрачи границите на нормалността. Тя е особено характерна при млади мъже, посочи Матева.

„Виждаме широки рамене, тънък кръст и…дискова херния“, посочи лекарката. Според нея причините най-често са отсъствието на правилно хранене и неправилно провеждани тренировки, без системен подход.

При заболяванията на храносмилателната система е нужен интегративен подход, каза Найденова. По думите ѝ по този начин се комбинират различни типове лечения, които взаимно се допълват и се постигат максимално добри резултати в дългосрочен план.

Като проблем за съвременния човек Найденова посочи, че се консумира все по-малко домашно приготвена храна, а се посяга към готовите храни, които обаче често са ултрапреработени и съдържат много консерванти, а нямат витамини и фибри.

Тя изтъкна, че всеки може да си позволи ежедневно закуска, при това без да губи много време и да влага усилия. Домат със сирене, препечена филийка или кисело мляко с плод или ядки, е напълно достатъчно, посочи лекарката.

В момента хит е интермитентното хранене - хранене през доста големи интервали от време, например през 6 или 8 часа, каза още Найденова. Според нея обаче няма категорични доказателства, че това е по-ефикасно за отслабване от балансираното хранене. Просто е по-лесно за спазване, допълни лекарката.

Тя посочи още, че едно от най-честите функционални нарушения, което срещат медиците, е синдромът на дразнимото черво. По думите ѝ това състояние не е свързано с някаква сериозна патология, а с изключително лошо качество на живот, със стрес. При напрежение пациентите страдат от неприятни стомашно-чревни симптоми, включително спазми, болки, запек, посочи Найденова.

За хранителните добавки лекарките изтъкнаха, че хората трябва да бъдат внимателни. В България режимът на регистрация на хранителните добавки е буквално регистрационен, фирма Х декларира, че в буркана има това, но дали е така, дали са правени клинични изпитвания, не е ясно, посочи Матева. В това отношение хората не бива да разчитат на поръчки по интернет, или да смятат, че щом съседката пие нещо, ще е полезно и за тях, допълни лекарката. Тя уточни, че е важно добавките да бъдат предписани от доктор.

Двете лекарки допълниха, че се увеличават случаите на анорексия и булимия. При това тези разстройства вече не са характерни само за тийнейджърите, допълни Найденова. По думите ѝ често срещани са случаите на т.нар. анорексия на късната възраст, при 40 – 50-годишни жени.