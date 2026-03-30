Извънредна имунизация в Бяла Слатина заради нови случаи на морбили

Здравните власти предприеха извънредни мерки за разпространение на заразата, след нови случаи на морбили в района на Бяла Слатина. Целта е огнището да остане локализирано в рамките на общината, но рискът от прехвърляне към съседни райони остава.

В инфекциозното отделение на болницата в Бяла Слатина са настанени 13 деца с морбили.

По думите на директора на лечебното заведение д-р Светлана Тодорова, само през уикенда са хоспитализирани още 8 деца. Особено притеснителен е случай на дете от село в Козлодуй, за което няма данни да е било в контакт със заразени или да посещава детско заведение.

Инфекциозното отделение е единственото в района и вече работи над капацитета си. Отворени са допълнителни легла, но ресурсите са ограничени.

Лекарите подчертават, че при част от случаите има и усложнения като висока температура и пневмония.

В опит да се ограничи разпространението, се прилага карантина в училища и детски градини, съобщава bTV.

Към момента 4 групи в детски градини са карантинирани, 6 училищни паралелки също са под карантина. Част от тях вече учат дистанционно.

Извънредна имунизация

В района е започнала извънредна имунизационна кампания. Мобилни екипи посещават населени места, за да поставят ваксини на деца.

“Нашата цел е да запознаем родителите с безопасността на ваксините, за да вземат информирано решение“, обясняват от екипите на терен.

Първоначалната цел на властите е била заразата да остане локализирана в Бяла Слатина. Новите случаи обаче показват, че има риск от разпространение в други общини. Вече се наблюдават случаи извън първоначалното огнище.

Медицинските експерти призовават при симптоми да се потърси лекарска помощ, както и да не се укрива информация за ваксинационния статус на болния.