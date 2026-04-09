Коя диета е по-подходяща за жените?

В света на храненето малко спорове са толкова продължителни – и толкова объркващи – колкото този между нисковъглехидратните и нискомазнинните режими. Популяризирани навсякъде – от социалните мрежи до книги със съвети за здравословен живот – и двата подхода обещават по-добра форма, повече енергия и ефективен контрол на теглото. Но въпросът, който много жени си задават, е прост: Кой наистина работи – особено в дългосрочен план? Отговорът не е еднозначен, а разбирането на разликите може да ви помогне да направите по-информиран избор според собственото си тяло и начин на живот.

Основи на двата подхода

В основата си тези режими се различават по това кой макронутриент ограничават:

Нисковъглехидратните диети намаляват приема на въглехидрати като хляб, тестени изделия, ориз и захар, като обикновено поставят акцент върху протеини и мазнини. Някои варианти, например кетогенната диета, свеждат въглехидратите до минимум.

Нискомазнинните диети ограничават мазнините – включително олио, масло и пълномаслени млечни продукти – и обикновено позволяват по-висок прием на въглехидрати, най-често от пълноценни източници като зърнени храни и зеленчуци.

И двата режима влияят върху телесното тегло, метаболизма и общото здраве, но чрез различни механизми.

