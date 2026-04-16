132 случая на морбили в страната, от тях 103 са във Врачанско

Общо 132 потвърдени случая на морбили са регистрирани в страната към момента, като най-сериозно засегната остава област Враца със 103 случая.

Данните бяха съобщени от Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

"Не говорим за епидемия, а за епидемичен взрив, който нараства сравнително бавно", каза проф. Христова.

Случаите са разпределени в 11 области, като освен във Враца, има регистрирани заболели и в Плевен (13), Ловеч (8) и София-град (2), както и единични случаи в други региони.

"Това са областите, от които имаме регистрирани единични случаи: Велико Търново, Видин, Монтана, Пазарджик, Стара Загора и София област", посочи проф. Христова.

Как се разпространява вирусът

По думите на специалиста заразата се предава основно между хора, които са били в контакт със заразени, като липсата на имунитет е ключов фактор.

"Вирусът е изключително вирулентен и много бързо се разпространява в среда, в която хората нямат имунитет", заяви проф. Христова пред БНТ.

Тя допълни, че рискът от заразяване е изключително висок при неимунизирани хора.

"От 10-ма контактни 9 ще се разболеят", подчерта проф. Христова.

Експертът акцентира върху

ролята на имунизациите и възможността за бърза реакция след контакт със заразен.

"Ако сме сигурни, че сме поставили ваксината, няма нужда да се изследват антитела", каза проф. Христова.

В същото време тя уточни, че съществува малък процент хора, при които не се изгражда имунитет въпреки ваксинацията.

По данни на Националния център по заразни и паразитни болести, по-голямата част от регистрираните случаи са сред деца, което поставя допълнителен акцент върху значението на имунизационното покритие в ранна възраст.