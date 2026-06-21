Можем ли да отучим децата от безкрайното скролване?

Всеки десети тийнейджър проявява признаци на дигитална зависимост. Това показва проучване на фондация "Съвет за мозъчно здраве", проведено сред 100 седмокласници в столичното 119-о училище.

Неврологът проф. Димитър Масларов уточни в неделното издание на "България сутрин", че от тези данни не бива да се правят генерални изводи, тъй като проучването не е било замислено като национално представително. Целта му е била да покаже колко време децата прекарват с мобилните си устройства.

"От проучването се разбра, че 92% ползват само мобилните си телефони. Мобилният телефон е джобен компютър, когато има връзка с интернет. Учениците преминават бързо през различни приложения, за да добият повече информация, а не толкова да се чуят с родителите си или с приятел", обясни проф. Масларов пред Bulgaria ON AIR.

Според него дигиталната зависимост не изглежда еднакво при всички, но един от сигналите е усещането за тревога, когато човек остане без телефона си.

"Ако телефонът започва да му липсва, в повечето случаи настъпва паника. Няма да свърши светът. Отиваш на плажа без телефон - нищо страшно няма", посочи неврологът.

Проф. Масларов препоръчва хората по-често съзнателно да се разделят с телефона си. По думите му има два начина за отвикване - рязко спиране или постепенно ограничаване.

"Единият е това да се случи от раз, вторият е да се прави бавно и постепенно", обясни той.

При учениците, според невролога, процесът трябва да бъде по-бавен и добре мотивиран. Той смята, че времето пред екраните трябва да се дозира, а родителите да прибират телефоните на децата в определени части от денонощието.

Проф. Масларов посочи, че непрекъснатото използване на телефона най-често върви в няколко посоки - търсене на информация, безцелно скролване в приложения и задаване на въпроси с цел получаване на готово решение на задача.

"Получаването на готови решения от малка възраст прави мозъка мързелив и той не би могъл в бъдеще да вземе правилното решени. Това е в основата на термина "мозъчно загниване". Какво ще се случи с тези деца, когато станат възрастни, ако цял живот са получавали готови решения?", коментира неврологът.

Той обясни, че в мозъка има система за възнаграждение. Когато човек си постави задача и я изпълни сам, изпитва удовлетворение. Ако тази система не работи активно, според проф. Масларов човек се лишава от важен механизъм за развитие.

Неврологът подчерта, че новите технологии помагат, но е важно човек да преценява кога да разчита на тях и кога да вземе решение сам.

"Трябва да се стараем да имаме свободно време от телефони - време за самите нас, за партньора, за децата... Бъдещето на едно семейство и възпитанието на децата стават с примери", настоя проф. Масларов.