5 грешки в храненето по време на лятната почивка

Почивката е време за релакс, нови вкусове и откъсване от рутината. Но именно това отпускане на контрола често води до хранителни грешки, които могат да съсипят не само фигурата ви след ваканцията, но и самото ви усещане по време на нея – подуване, тежест, липса на енергия и дори стомашни проблеми. Ето петте най-големи капана, в които попадат дори и най-дисциплинираните, и как да им се наслаждавате, без да страдате:

Пропускате закуската, за да „спестите калории“ за вечеря

Това е може би най-разпространената ваканционна логическа грешка. Мислите си, че като не закусите, си „освобождавате бюджет“ за калории, които ще „изхарчите“ на вечеря.

Но пропускането на първото хранене води до рязък спад на кръвната захар, което ви прави раздразнителни и гладни към обяд. Резултатът е, че на обяд и вечеря преяждате, защото тялото ви крещи за енергия. Започнете деня с балансирана закуска, богата на протеини и фибри – гръцко кисело мляко с плодове, омлет със зеленчуци или пълнозърнест тост с авокадо. Това ще ви държи сити и ще ви предпази от импулсивно преяждане по-късно през деня.

Бъркате жаждата с глад и дехидратирате тялото си

На плажа или при разходки под жаркото слънце тялото губи много повече вода, отколкото осъзнавате. Често сигналите за жажда се интерпретират погрешно като глад и вие посягате към сладолед или солен снакс, вместо към бутилка вода.

Алкохолните коктейли и кафето, които текат обилно по време на почивка, допълнително обезводняват организма. Дехидратацията забавя метаболизма и причинява умора. Носете винаги със себе си бутилка вода, редувайте всеки коктейл с чаша вода и започвайте деня с голяма чаша вода преди кафето. Ако усетите внезапен глад скоро след хранене, изпийте чаша вода и изчакайте 15 минути – често това е всичко, от което тялото ви се нуждае.

Източник: 5 големи грешки в храненето, които допускате по време на почивка