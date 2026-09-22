Вкусни есенни плодове за силен имунитет

Специалисти по хранене често ни препоръчват да консумираме всеки ден полезни плодове. С настъпването на есенния сезон, обновяваме своето хранително меню. Есента ни предлага вкусни есенни плодове. Вижте някои от тях, особено богати на важни хранителни вещества.

Ябълки

Защо са толкова полезни?

Този типичен за есента плод е и един от най-полезните избори през сезона. Ябълките съдържат няколко вида флавоноиди – растителни антиоксиданти. Голяма част от тях се намират в кората. Сред тях са кверцетин, както и флаван-3-олите.

„Има много доказателства, които свързват тези флавоноиди с намаляване на възпалението, което от своя страна е свързано с по-нисък риск от заболявания като рак, сърдечносъдови заболявания и деменция“, казва Пол Жак, доктор на науките и хранителен епидемиолог в Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging към Tufts University в Бостън.

В наскоро публикувано проучване в American Journal of Clinical Nutrition Жак и други изследователи от Tufts University анализират хранителните навици на 2800 души на възраст 50 и повече години.

Те установяват, че хората, които консумирали най-големи количества флавоноли, имали 50% по-нисък риск от деменция в сравнение с тези, които приемали най-малки количества от тези вещества през 20-годишния период на проследяване.

Мандарини

Освен че осигурява около 36 мг витамин C, една малка мандарина съдържа приблизително 131 мг калий, който играе важна роля за поддържането на нормално кръвно налягане.

Мандарините, както и останалите цитрусови плодове, съдържат много вода и допринасят за добрата хидратация. Те са лесни за белене, сладки и удобни за хапване по всяко време.

Източник: 5 есенни плода за добро здраве