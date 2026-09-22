Седем начина, по които кафето влияе на организма ни

Кафето е известно най-вече със съдържанието си на кофеин, но една чаша съдържа стотици други естествени съединения. Изследванията показват, че тези вещества могат да повлияят на храносмилането, действието на някои лекарства, нивата на холестерола и желязото, както и на микроорганизмите, които живеят в червата.

Данните от различни проучвания, публикувани в списания като Nutrients, The American Journal of Clinical Nutrition и други медицински и научни издания в областта на храненето, показват, че кафето е сложна напитка, а не просто източник на кофеин.

Един от най-бързо проявяващите се ефекти на кафето може да се усети в червата. Някои хора изпитват нужда да посетят тоалетната скоро след като са пили кафе, а проучванията показват, че това може да се случи както след обикновено, така и след безкофеиново кафе. Това предполага, че кофеинът не е единствената причина.

Кафето може също да влоши киселинния рефлукс при някои хора. Кофеинът може временно да повиши вътреочното налягане при някои хора с глаукома или повишено очно налягане, докато връзката му с мигрената е сложна – в зависимост от човека и количеството кофеин той може както да облекчи, така и да предизвика главоболие.

Друг важен въпрос е взаимодействието с лекарствата. Кафето може да намали усвояването на медикаменти като левотироксин, използван при заболявания на щитовидната жлеза, и алендронат, който се прилага при остеопороза. Кофеинът може да взаимодейства и с някои други лекарства, така че времето на приема може да има значение.

Начинът на приготвяне на кафето може да повлияе и на нивата на холестерола. Кафето съдържа естествени масла, наречени кафестол и кахвеол, които могат да повишат LDL – т.нар. "лош" холестерол. Хартиените филтри отстраняват голяма част от тези масла, докато нефилтрираното кафе обикновено съдържа повече от тях.

Кафето достига и до микроорганизмите в червата. Някои от съединенията в него се разграждат от тези микроорганизми, а малки проучвания показват, че редовната консумация на кафе може да промени състава на чревните бактерии. Учените все още изследват дали тези промени са полезни.

Кафето може също да намали количеството желязо, което организмът усвоява от храната, особено вида желязо, съдържащ се в растителните храни. Това може да има по-голямо значение за хората, които вече имат ниски нива на желязо или си набавят основно растителни източници на този минерал.

И накрая, кафето може да активира някои процеси в храносмилателната система още преди храната да е попаднала в нея. Както обикновеното, така и безкофеиновото кафе могат да стимулират храносмилателната дейност, което отново показва, че ефектите на кафето не се дължат единствено на кофеина.

Доказателствата са по-убедителни за някои ефекти, като намаленото усвояване на желязо и определени лекарствени взаимодействия, докато изследванията върху чревните микроорганизми и други потенциални ползи все още не дават категорични заключения. За повечето хора практическото послание е, че количеството кафе, начинът на приготвяне, времето на прием и индивидуалното здравословно състояние могат да определят начина, по който напитката влияе на организма.