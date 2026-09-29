Защо шипките са толкова полезни за здравето?

Есента има свой вкус и аромат на ябълки, тиква, мед, канела и разбира се, на шипки. Зад добре познатия шипков мармалад и сироп от шипки се крие плод с впечатляващ хранителен състав.

Ето няколко причини да не подминаваме шипките през есента и зимата.

Богати са на витамин C

Една от най-известните причини да ценим шипките е високото им съдържание на витамин C. Този витамин участва в нормалната функция на имунната система, подпомага образуването на колаген и има антиоксидантно действие.

Американският здравен сайт Healthline посочва шипките сред добрите естествени източници на витамин C и отбелязва, че те съдържат още полифеноли, каротеноиди и други полезни растителни съединения.

Количеството витамин C обаче може да варира според сорта, зрелостта и начина на обработка. Затова не бива да приемаме всички продукти от шипки като еднакво богати.

Съдържат разнообразни антиоксиданти

Шипките са известни с това, че съдържат полифеноли, каротеноиди, витамин E и други растителни съединения с антиоксидантни свойства. Именно комбинацията от тези вещества прави плода интересен от хранителна гледна точка. Червено-оранжевият цвят на шипките например се дължи на различни каротеноидни пигменти.

Източник: Шипките: Помагат при ставни болки и са богати на антиоксиданти