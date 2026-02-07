Винишкият камък – гледка, предизвикателство и тишина ВИДЕО

Винишкият камък в Мъглиж привлича туристи със суровата си красота и с кръста, поставен на върха ѝ – видим отдалеч и ясно открояващ се. До мястото се стига по пътека, по която редовно минават любители на природата и планинските разходки. Районът е достъпен, но изкачването до самия кръст върху скалата е по-трудно и не е за всеки, разказва БГНЕС. Нужно е да се покатери човек по камъка и да се хване за дърво, за да достигне върха – усилие, което изисква внимание и увереност.

Отгоре се разкрива широка панорама над района на Мъглиж – гори, хълмове и далечни хоризонти. Кръстът стои неподвижно над пейзажа и създава усещане за спокойствие и смирение.

В подножието на скалата са поставени икона и паметни плочи с думи за Родината и за връзката между човека и земята. Цитатите и символите допълват усещането, че Винишкият камък е не само природна забележителност, но и място на памет, вяра и размисъл.

Днес Винишкият камък в Мъглиж продължава да привлича туристи. Някои идват за гледката, други – за предизвикателството, а трети – за тишината. Скалата с кръста напомня, че има места, които не се измерват с височина или трудност, а с усещането, което оставят.