Драганов: Ситуацията в туризма е много спокойна, България е сигурна дестинация

Военният конфликт в Близкия изток вече се усеща и в българския туризъм - хотелиери в Банско сигнализират за отменени резервации от туристи от Израел и други държави в региона. Въпреки това секторът остава стабилен, на мнение е председателят на Института за анализи и оценки в туризма проф. Румен Драганов.

Пред "България сутрин" експертът коментира, че ситуацията в туризма е много спокойна. "Ние приключихме януари месец с близо 7% ръст на туристите, които са влезли в страната. През февруари също очакваме ръст - около 3,5%. На този фон няма как да кажем, че има някакво сътресение за туризма", обясни проф. Драганов.

Прогнози за пътуванията

За март прогнозите са около 780 хиляди чужденци да посетят България, докато над 700 хил. българи ще пътуват в чужбина. Според Драганов на този фон единични отменени резервации не могат да повлияят на общата картина.

Очакванията на бранша са милиони туристи да влязат в страната ни, особено през летните месеци. Драганов прогнозира, че те ще са около 2 милиона месечно. “По същия начин пътуванията в чужбина също са много силни - миналата година имахме 9,8 милиона пътувания", добави експертът.

В момента има известно отлагане на пътувания към Близкия и Далечния изток. Част от екскурзиите до дестинации като Тайланд и Виетнам се преместват за по-късно - през април или май. Това обаче по-скоро води до разместване на туристическите потоци, отколкото до сериозен спад.

"За Израел бих казал, че България е една от най-сигурните дестинации. Има много българи емигранти, техните семейства и техните деца, които може да не говорят български език, но в семейството са слушали български. Те припознават България като изключително сигурна дестинация", коментира проф. Драганов пред Bulgaria ON AIR.

В по-широк план растежът на българския туризъм се подпомага и от развитието на летищната инфраструктура. Повече паркоместа за самолети и активната работа на летищата в София, Варна, Бургас и Пловдив създават условия за увеличаване на полетите, включително на нискотарифни авиокомпании.

В бъдеще подобна роля могат да имат и регионални летища като тези в Горна Оряховица, Русе и Стара Загора.

По отношение на цените на пътуванията проф. Драганов не очаква сериозни промени заради конфликта или евентуалното поскъпване на горивата. Според него цените в туризма вече са достигнали ниво, при което по-нататъшно увеличение трудно би било прието от клиентите.

Според Драганов туризмът е доказал устойчивостта си и при много по-високи цени на горивата, каквито е имало в периода 2008-2009 г. Затова и сега не се очаква сериозно ограничаване на пътуванията.

Гледайте видеото с целия разговор.