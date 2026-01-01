Пробив в сигурността: мъж е проникнал два пъти в резиденцията на Уилям и Кейт

Нарушител два пъти е проникнал в имението на принца и принцесата на Уелс в Лондон в навечерието на Коледа. 39-годишният Дерек Иган е обвинен в незаконно проникване в защитената зона на Кенсингтънския дворец. Той носел тежък раница и е бил арестуван от служители на Кралската и специализирана охранителна служба на Столичната полиция в градините на резиденцията и на двата дни, според вестник „The Sun“.

Принцът и принцесата не са били в двореца и в двата случая. След ареста си на 23 декември той е бил задържан под стража и се е явил пред съда в Бромли на Бъдни вечер.

На Нова година той се е явил пред съда в Уестминстър.

Според информациите той се е признал за виновен по двете обвинения и ще бъде осъден следващата седмица.

Казват, че е бил заловен, след като е прескочил оградите от публичната страна на двореца близо до входа на Хайд Парк, преди да бъде забелязан от камерите за видеонаблюдение.

Дай Дейвис, бивш шеф на отдела за кралска и специализирана охрана на столичната полиция, каза пред The Sun:

„Фактът, че той е повторил престъплението си, след като е бил освободен под гаранция, предвид естеството му, дава сериозни поводи за безпокойство. Полицията трябва да установи в каква степен е била застрашена кралското семейство и, въз основа на обвиненията, защо, по дяволите, му е била дадена гаранция? Всякакви опити за проникване в Кенсингтънския дворец изискват внимателно разследване на мотива, евентуални проблеми с психичното здраве и дали лицето е обсебено от кралското семейство.”