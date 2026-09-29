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Селин Дион се завърна на сцената, откри Седмицата на модата (ВИДЕО)

Последната ѝ голяма изява беше преди пандемията

29.09.2026 | 22:09 ч. 2
Reuters

Reuters

Селин Дион откри Седмицата на модата в Париж с изненадващо изпълнение на хита си от 2002 г. "I'm Alive“ под Айфелова кула, съобщават световните агенции.

Канадската звезда, на която през 2022 г. бе поставена диагноза "синдром на скования човек“, се появи на подиума в края на годишното ревю на L'Oréal.

Към певицата, облечена в дълга черна кадифена рокля с набори, по-късно се присъединиха известни посланици на френската марка, сред които Вайола Дейвис, Симон Ашли, Аджа Наоми Кинг и Ева Лонгория.

По-рано този месец Дион направи своето завръщане на сцената в Париж. Това е първата ѝ изява след концерта в Ню Джърси през 2020 г., който бе последният преди пандемията от COVID да прекъсне турнето ѝ, припомня ВВС.

Седмицата на модата в Париж, на която се представят дамски колекции за сезон пролет/лято, продължава до 6 октомври.

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Тагове:

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