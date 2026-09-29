Селин Дион се завърна на сцената, откри Седмицата на модата (ВИДЕО)

Селин Дион откри Седмицата на модата в Париж с изненадващо изпълнение на хита си от 2002 г. "I'm Alive“ под Айфелова кула, съобщават световните агенции.
Канадската звезда, на която през 2022 г. бе поставена диагноза "синдром на скования човек“, се появи на подиума в края на годишното ревю на L'Oréal.
Към певицата, облечена в дълга черна кадифена рокля с набори, по-късно се присъединиха известни посланици на френската марка, сред които Вайола Дейвис, Симон Ашли, Аджа Наоми Кинг и Ева Лонгория.
Merci @lorealparis for a special evening ❤️ #LOrealParis #LeDefileLOrealParis #WalkYourWorth #WorthIt #ImAlive 📷 L’Oreal / Getty Images https://t.co/x7SjerkhjE— Celine Dion (@celinedion) September 29, 2026
По-рано този месец Дион направи своето завръщане на сцената в Париж. Това е първата ѝ изява след концерта в Ню Джърси през 2020 г., който бе последният преди пандемията от COVID да прекъсне турнето ѝ, припомня ВВС.
Седмицата на модата в Париж, на която се представят дамски колекции за сезон пролет/лято, продължава до 6 октомври.
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Celine Dion kicked off Paris Fashion Week in style on Monday, stepping onto the catwalk beneath the Eiffel Tower and belting out "I'm Alive" to a delighted crowd in a surprise performance https://t.co/E5TQuCNqER https://t.co/M6i8QJdXSk— AFP News Agency (@AFP) September 29, 2026