Парите за култура: Театрите в отвратително състояние, актьорите без хонорари

Пари за култура в България няма. Театрите затъват и са в отвратително състояние, актьорите масово играят без хонорари.

“Изключително важен е въпросът за културната политика на България. Дефицитните публични финанси на българската култура биват върнати в края на фискалната година”, каза директорът на Обсерваторията по икономика на културата д-р Диана Андреева-Попйорданова.

В предаването "България сутрин" тя добави, че националният фонд “Култура” се нуждае от реформиране, увеличение на средствата, които трябва да се случат в рамките още на тази година.

Дългосрочна визия

Попйорданова подчерта, че е необходима дългосрочна визия, която да бъде разработена в рамките на ново редовно правителство.

"Няма кой да работи в администрацията и това създава страшни затруднения във всеки един сектор на културата. Същото е и положението във фонд "Култура". Има страшни неразбории в управлението на фонда. Прозрачността не е най-проблемната тежест", каза председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев.

Според него проблемът е управлението на средствата, "които текат към хората надолу, които кандидатстват за тях".

Пред Bulgaria ON AIR Попйорданова отбеляза, че през последните седмици се е заговорило за промяна на модела на финансиране и реформиране на системата, но "реформи се правят с повече публични финанси, за да не се загубят крехки дейности като сценичните изкуства".

По думите ѝ липсват прецизни социални анализи за разходите.

"Има колеги, които очакват разплащане на своите хонорари още от декември миналата година", добави Мутафчиев.

Състоянието на театрите

Той е категоричен, че средствата не стигат. Според него театрите са в "отвратително състояние", с недобре осветени салони, с никаква климатизация, отопление и непригодни за хора с инвалидни колички.

"Достъпът да култура и културните права следва да бъдат стратегически приоритет", заключи д-р Попйорданова.

